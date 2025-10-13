الأمم المتحدة: توسيع نطاق المساعدات في غزة يسير على قدم وساق

Tweet URL

المكتب أفاد في بيان بأنه لأول مرة منذ آذار/مارس، دخل غاز الطهي إلى القطاع، كما دخلت مزيد من الخيام للأسر النازحة، واللحوم المجمدة، والفواكه الطازجة، والدقيق، والأدوية إلى غزة على مدار يوم أمس الأحد.

وأضاف أن الأمم المتحدة وشركاءها وزعوا مئات الآلاف من الوجبات الساخنة وربطات الخبز في جنوب القطاع وشماله.

وقال مكتب أوتشا إنه مع تخفيف القيود على الحركة والوصول في مناطق متعددة، تمكن من نقل الإمدادات الطبية والطارئة للأماكن الأكثر حاجة إليها، وتقييم الطرق الرئيسية بحثا عن مخاطر المتفجرات، ودعم الأسر النازحة في المناطق المعرضة للفيضانات للاستعداد لفصل الشتاء.

وأوضح المكتب أنه حصل على موافقة إسرائيلية على تقديم مزيد من المساعدات، ليصل إجمالي ما تم السماح به إلى 190 ألف طن متري، وهو ما يشمل الغذاء، ومواد الإيواء، والأدوية، وغيرها من الإمدادات.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن هذه ليست سوى البداية، مضيفا أنه في إطار الخطة الأممية للأيام الستين الأولى من وقف إطلاق النار، ستقوم الأمم المتحدة وشركاؤها بتوسيع نطاق عملياتهم لتقديم المساعدات والخدمات المنقذة للحياة إلى كل شخص تقريبا في جميع أنحاء غزة.

واليوم في شرم الشيخ، حيث تُعقد قمة السلام حول "اتفاق إنهاء الحرب في غزة"، التقى توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال فليتشر على موقع إكس إن ملايين الفلسطينيين يعتمدون على دخول المساعدات المنقذة للحياة على نطاق واسع، وشدد على ضرورة العمل لتحقيق ذلك.