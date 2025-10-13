الأمم المتحدة ترحب بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة

وفي بيان صحفي أصدره اليوم الاثنين، حث غوتيريش جميع الأطراف على الاستفادة من هذا الزخم والوفاء بالتزاماتهم بموجب وقف إطلاق النار لإنهاء الكابوس في غزة.

وقال الأمين العام إن الأمم المتحدة تعمل على دعم جميع الجهود المبذولة لإنهاء الصراع في غزة وتخفيف معاناة المدنيين.

ومن شرم الشيخ في مصر حيث يحضر قمة السلام، اتصل الأمين العام صباح اليوم بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ للترحيب بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الأحياء المتبقين في غزة.

وأشار غوتيريش إلى لقاءاته الكثيرة مع أسر الضحايا والناجين حيث استمع إلى آلامهم التي لا تُحتمل.