اليونيفيل تدعو الجيش الإسرائيلي لوقف الهجمات على جنودها أو بالقرب منهم

وقالت اليونيفيل في بيان أصدرته اليوم الأحد إنه قبيل ظهر أمس السبت، ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة انفجرت بالقرب من موقع تابع لقوات اليونيفيل في بلدة كفركلا، ما أسفر عن إصابة أحد جنود حفظ السلام بجروح طفيفة، تلقى على إثرها الإسعافات الأولية.

وأضافت أن جنود حفظ السلام كانوا قد رصدوا في وقت سابق طائرتين مسيرتين تحلقان في محيط الموقع قبل وقوع الانفجار.

وأفادت بأن هذا الهجوم يعد الثاني من نوعه هذا الشهر الذي يستهدف جنود حفظ السلام بقنابل أطلقتها قوات الجيش الإسرائيلي.

وشددت على أن هذا الحادث يعد انتهاكا خطيرا جديدا لقرار مجلس الأمن رقم 1701، واستخفافا مقلقا بسلامة جنود حفظ السلام الذين ينفذون مهامهم بموجب تفويض مجلس الأمن.