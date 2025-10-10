اليونيفيل تدعو إلى وضع حد لأعمال "التدخل والترهيب" من قبل الجيش الإسرائيلي

وقد لاحظت قوات حفظ السلام يوم الخميس إطلاق القوات الإسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه الشمال بالقرب من سردا في القطاع الشرقي.

كما أفادت اليونيفيل بأن جنودا في الجيش الإسرائيلي في مركبات، وجّهوا "ليزر أخضر" نحو أفراد البعثة في أحد مواقع الأمم المتحدة في القطاع الشرقي.

وفي اليوم السابق، وجه جندي إسرائيلي بندقيته نحو أفراد الأمم المتحدة بالقرب من مروحين في القطاع الغربي. ومرة ​​أخرى، أكدت بعثة حفظ السلام على ضرورة وضع حد لأعمال التدخل والترهيب هذه.

في هذه الأثناء، اكتشفت دورية تابعة لليونيفيل يوم الأربعاء بقايا مستودع ذخيرة غير مرخص يحتوي على ذخيرة - بما في ذلك قذيفة هاون - في القطاع الشرقي. وقد تم إبلاغ الجيش اللبناني بذلك، وفقا للمعتاد.

وتواصل البعثة دعم بناء قدرات الجيش اللبناني، بما في ذلك إجراء تمرين إنزال على سطح السفن يوم الأربعاء مع القوات الجوية اللبنانية على متن سفينة تابعة لقوة المهام البحرية. كما أجرت اليونيفيل هذا الأسبوع أنشطة تدريبية منسقة في مجال الهندسة القتالية مع أفراد من الجيش اللبناني.