الأمم المتحدة ترحب بإعلان التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة

وأشاد الأمين العام بالجهود الدبلوماسية التي بذلتها الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا في التوسط لتحقيق هذا الإنجاز الذي تشتد الحاجة إليه.

وحث غوتيريش جميع المعنيين على الامتثال الكامل لبنود الاتفاق. وقال: "يجب الإفراج عن جميع الرهائن بشكل كريم. يجب تأمين وقف دائم لإطلاق النار. يجب وقف القتال نهائيا. يجب ضمان الدخول الفوري وبدون عوائق للإمدادات الإنسانية والمواد التجارية الأساسية إلى غزة. يجب إنهاء المعاناة".

وأكد الأمين العام أن الأمم المتحدة ستدعم التطبيق الكامل للاتفاق، وستوسع نطاق توصيل المساعدات بشكل مستدام وقائم على المبادئ، وستعزز جهود التعافي وإعادة الإعمار في غزة.

وحث غوتيريش جميع الأطراف المعنية على اغتنام هذه الفرصة السانحة لإقامة مسار سياسي ذي مصداقية نحو إنهاء الاحتلال، والاعتراف بالحق في تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وتحقيق حل الدولتين الذي يُمكـّن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش في سلام وأمن.