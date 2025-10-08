دراسة الأونروا في مجلة لانسيت: ارتفاع مقلق لسوء التغذية بين أطفال غزة

الدراسة التي نُشرت في المجلة الطبية المرموقة، تقدم أول تحليل شهري لسوء التغذية الحاد خلال الحرب في قطاع غزة، يكشف ارتفاعه الحاد بعد فرض القيود على المساعدات الإنسانية بنهاية عام 2024، وخلال الحصار الكامل الذي امتد لأحد عشر أسبوعا من آذار/مارس حتى أيار/مايو 2025.

يعاني أكثر من 54,600 طفل الآن في غزة من سوء التغذية الحاد ويواجهون مخاطر متزايدة للوفاة إذا لم يتلقوا العلاج، بما يشدد على نطاق الكارثة الإنسانية والحاجة إلى توفير المساعدات الفورية وبدون عوائق.

الدكتور أكيهيرو سيتا مدير إدارة الصحة في الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين) قال إن عشرات آلاف الأطفال الصغار في قطاع غزة يعانون مما يمكن الوقاية منه من سوء التغذية والأمراض وزيادة مخاطر الوفاة نتيجة الحرب المستمرة.

وأضاف: "بدون وقف لإطلاق النار وسلام دائمين، ستستمر المعاناة الإنسانية".

دكتورة ماساكو هورينو عالمة الأوبئة الغذائية وباحثة الأونروا الرئيسية في الدراسة، قالت إن أصغر الأطفال في غزة - كما تكشف الدراسة - يتحملون بشكل مأساوي عبئا لا يمكن تصوره لسوء التغذية الذي يمكن الوقاية منه خلال هذه الحرب.