اليمن - الأمم المتحدة تجدد دعوتها للإفراج عن موظفيها المحتجزين لدى الحوثيين

ونقل المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك عن الزملاء في اليمن أن الموظف الأممي الإضافي الذي احتُجز بالأمس قد أُطلق سراحه اليوم. وقال إن عدد موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن يبلغ الآن 53 موظفا، وبعضهم محتجز لدى الحوثيين منذ عام 2021.

وقدم دوجاريك مثالا على العمل الأساسي الذي يقوم به الموظفون الأمميون في اليمن، قائلا إن التأكيد الأخير على وجود 29 حالة شلل أطفال في اليمن جعل مهمة حماية كل طفل أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.

لوقف انتشار شلل الأطفال هذا الشهر، أطلق العاملون في اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية - بدعم من وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن - الجولة الثانية من الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال في 12 محافظة.

وعلى مدى ثلاثة أيام، طاف ما يقرب من 15,000 عامل صحي من منزل إلى منزل لتطعيم أكثر من 1.3 مليون طفل دون سن الخامسة. وكانت الجولة الأولى من التطعيم قد جرت في تموز/يوليو من هذا العام.

وجدد ستيفان دوجاريك التأكيد على التزام الأمم المتحدة الثابت بدعم شعب اليمن وتطلعاته إلى سلام دائم.