مع مرور عامين على هجمات 7 أكتوبر، الأمين العام يدعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن وإنهاء المعاناة

وفي رسالة أصدرها اليوم، أشار الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى أن "مرتكبي هذه الهجمات قتلوا بوحشية أكثر من 1,250 شخصا من الإسرائيليين وذوي جنسيات أجنبية. واختُطف أكثر من 250 آخرين ونُقلوا إلى قطاع غزة كرهائن، بينهم نساء وأطفال ومسنون. في هذا اليوم، دعونا نتذكر جميع من قُتلوا ومن عانوا من العنف المروع".

وبعد مرور عامين، قال الأمين العام إن هناك رهائن لا يزالون محتجزين في غزة في ظروف مزرية. وتطرق إلى لقائه بأسر رهائن وناجين، شاركوا معه "آلامهم التي لا تُحتمل".

وكرر الأمين العام - بقدر أكبر من الإلحاح - دعوته للإفراج الفوري وبدون شروط عن الرهائن، وإنهاء معاناة الجميع، ووقف الأعمال العدائية في غزة وإسرائيل والمنطقة الآن، "والتوقف عن جعل المدنيين يدفعون الثمن بأرواحهم ومستقبلهم".

وقال: "بعد مرور عامين من الصدمة، ينبغي أن نختار الأمل، الآن".

وأضاف غوتيريش أن المقترح الأخير الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتيح فرصة يجب اغتنامها لإنهاء هذا الصراع المأساوي. وشدد على أهمية كل من الوقف الدائم لإطلاق النار والعملية السياسية ذات المصداقية، لمنع مزيد من إراقة الدماء وتمهيد الطريق للسلام. وشدد على ضرورة احترام القانون الدولي.

وأكد الأمين العام أن الأمم المتحدة تظل ثابتة في التزامها بدعم السلام. وقال: "في هذه الذكرى المؤلمة، دعونا نكرّم ذكرى جميع الضحايا بالعمل من أجل السبيل الوحيد للمضي قدما: سلام عادل ودائم، يعيش فيه الإسرائيليون والفلسطينيون وجميع شعوب المنطقة جنبا إلى جنب في أمن وكرامة واحترام متبادل".