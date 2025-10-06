المجلس التنفيذي لليونسكو يرشح خالد العناني لمنصب المدير العام للمنظمة

وفي حال انتخب المؤتمر العام خالد العناني، سيَخلف أودري أزولاي في منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر. وُلِد خالد أحمد العناني عام 1971، وهو عالم مصريات مرموق وأستاذ علم المصريات في جامعة حلوان حيث يدرِّس منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وقد شغل عدة مناصب منها وكيل كلية السياحة والفنادق، ومدير مركز التعليم المفتوح، ورئيس قسم الإرشاد السياحي. ويحمل درجة الدكتوراه في علم المصريات من جامعة بول-فاليري مونبلييه 3 (فرنسا) حيث عمل أستاذا زائرا عدة مرات.

تولَّى إدارة المتحف القومي للحضارة المصرية (2014-2016) والمتحف المصري في القاهرة (2015-2016). وتولَّى منصب وزير الآثار ثمَّ وزير السياحة والآثار في مصر بين عامَي 2016 و2022.

العناني هو عضو في عدة جمعيات علمية دولية، وقد عينته منظمة السياحة العالمية في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 سفيرا خاصا للسياحة الثقافية، وعُين مؤخرا عرابا لصندوق التراث العالمي الأفريقي. وقد حصل على عدة جوائز دولية، وهو يتحدث العربية والفرنسية والإنجليزية.