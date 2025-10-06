غزة - 9 ملايين دولار لتأمين الوقود اللازم للخدمات الأساسية، واكتظاظ مواقع النزوح في الجنوب

وفي آخر تحديث له، أفاد المكتب بتراجع الغارات الجوية في الأيام الأخيرة في غزة، لكنه أشار إلى استمرار القصف وإطلاق النار خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث أفادت وزارة الصحة في غزة بمقتل 21 شخصا وإصابة 96 آخرين أمس الأحد.

وأشار إلى صعوبة وصول المساعدات الإنسانية وتنقلها عبر القطاع، مضيفا أنه بالأمس، تم تسهيل ثماني مهمات تطلبت التنسيق مع السلطات الإسرائيلية، فيما تم رفض ست مهمات أخرى، واضطر المنظمون إلى إلغاء خمس منها.

وفي دير البلح وخان يونس، تمكن برنامج الأغذية العالمي من توصيل دقيق القمح إلى المخابز هذا الشهر. وتعمل المخابز حاليا لمدة تصل إلى 22 ساعة يوميا، وتُنتج حوالي 100 ألف ربطة خبز في اليوم.

وقال المكتب إن الشركاء في المجال الإنساني جهزوا ووزعوا 885 ألف وجبة عبر 167 مطبخا في جميع أنحاء غزة. أما في الشمال، فلا يعمل سوى 12 مطبخا.

ونقل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عن وزارة الصحة في غزة أنه في مجمع ناصر الطبي يتشارك ثلاثة أطفال حضانة واحدة، مما يزيد مخاطر الإصابة بالعدوى والأمراض.

مساعدات للنازحين من الشمال

المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك قال في المؤتمر الصحفي اليومي إن "عمال الإغاثة يبذلون قصارى جهدهم لخدمة أعداد كبيرة من الناس القادمين من الشمال إلى الجنوب".

وأضاف أن شركاء الأمم المتحدة الذين يقدمون الدعم الغذائي زادوا عدد نقاط الخدمة التي يديرونها في الجنوب من 96 إلى 118 نقطة، منذ الأسبوع الماضي.

وقال دوجاريك إن مواقع النزوح والملاجئ في الجنوب تعاني من الاكتظاظ، مما يدفع بعض العائلات إلى البقاء في مواقع مكبات النفايات، مثل مخيم الأمل، حيث نُصبت حوالي 70 خيمة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشار إلى أن نازحين آخرين يحاولون العودة إلى الشمال، على الرغم من إعلان مدينة غزة "منطقة قتال خطرة"، ومنع أي تحرك باتجاه الشمال.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة: "نحن على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدات على نطاق واسع بمجرد أن تسمح الظروف بهذا".