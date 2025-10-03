تعيين سفيرة مالطة ممثلة خاصة للأمم المتحدة للأطفال والنزاعات المسلحة

تتولى فانيسا فريزر المنصب خلفا للسيدة فيرجينيا غامبا (الأرجنتين) التي أعرب الأمين العام لها عن امتنانه على خدمتها والتزامها الستمر تجاه الأمم المتحدة.

كما أبدى الأمين العام تقديره للسيدة نجاة معلا مجيد، ممثلته الخاصة المعنية بالعنف ضد الأطفال، التي تتولى بالإنابة المنصب المتعلق بالأطفال والنزاعات المسلحة إلى حين تولي فريزر منصبها.

وفق بيان صادر عن الأمم المتحدة، تتمتع فريزر بخبرة في الدبلوماسية متعددة الأطراف ومهارات في إدارة الأزمات وبناء توافق الآراء والتفاني في حماية الطفل، مع القدرة على إدارة المفاوضات العالمية المعقدة والتوسط في الاتفاقيات بين مختلف أصحاب المصلحة.

وقد قامت بدور محوري في رئاستها لمجموعة عمل مجلس الأمن المعنية بالأطفال والصراع المسلح. وتولت الرئاسة الدورية للمجلس في شباط/فبراير 2023 ونيسان/أبريل 2024، وقامت بدور الميسرة لمجلس الأمن بشأن إيران/خطة العمل الشاملة المشتركة ورأست لجنة العقوبات 1267 بشأن القاعدة/داعش. وفي عملها ذلك عززت حقوق الإنسان وحماية الطفل.

وبصفتها مدافعة عن مجموعة الدول العشر للأعضاء المنتخبين في مجلس الأمن، كان لها دور فعال في تشكيل الاستجابات الدولية للأزمات الملحة، بما يضمن تسليط الضوء على أصوات الفئات الأضعف، وخاصة الأطفال، مع التركيز على حماية الأطفال المتضررين من الصراع.

وقد شغلت أيضا منصب نائبة رئيس الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ورئيسة اللجنة الثانية التابعة للأمم المتحدة (اللجنة الاقتصادية والمالية)، حيث قادت أول مكتب نسائي بالكامل في تاريخ الأمم المتحدة، وهو الوحيد من نوعه.

حصلت فريزر على دكتوراه فخرية في الآداب الإنسانية من كلية لوثر في ولاية أيوا الأمريكية، ودرجة الماجستير في الدراسات الدبلوماسية - تخصص القانون الدولي - من جامعة مالطة. وهي تتقن اللغات المالطية والإنجليزية والإيطالية.