الأمم المتحدة: مبادرة الرئيس ترامب بشأن غزة تفتح نافذة من الفرص، ونرحب ببيان حماس

وحث الأمين العام أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف على اغتنام الفرصة لإنهاء الصراع المأساوي في غزة. وفي بيان أصدره المتحدث باسمه، شكر الأمين العام قطر ومصر على عملهما المهم في الوساطة.

وجدد الأمين العام التأكيد على دعوته المتواصلة للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، والإفراج فورا وبدون شروط عن جميع الرهائن وإتاحة الوصول الإنساني بدون عوائق.

وأكد أن الأمم المتحدة ستدعم كل الجهود الهادفة لتحقيق هذه الغايات لمنع مزيد من المعاناة.

مبادرة الرئيس ترامب تفتح نافذة من الفرص

وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية إن مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، تفتح نافذة من الفرص للفلسطينيين لتلقي الإغاثة المنقذة للحياة على النطاق الواسع الذي تشتد الحاجة إليه، ولإعادة الرهائن إلى ديارهم. وأكد استعداد وتطلع الأمم المتحدة للعمل.

في بيان صحفي، قال فليتشر إن الوكالات الإنسانية لديها نحو 170 ألف طن متري من الغذاء والدواء والمأوى والإمدادات الحيوية الأخرى مُعدّة لدخول غزة من مختلف أنحاء المنطقة.

وأضاف أن الخطة التي وضعتها الأمم المتحدة للعمل في غزة ليست مجرد نظرية، "أثناء وقف إطلاق النار السابق، تحركنا بشكل عاجل وواسع بأنحاء القطاع. إننا نحشد جهودنا مرة أخرى اليوم. الأمم المتحدة وشركاؤها لديهم الموظفون والثقة والخبرة. خطتنا توفر المساعدات للمدنيين عبر أكثر الطرق الآمنة والمباشرة بشكل محايد قائم على المبادئ".

وكي تنجح "الخطة المنقذة للحياة"، شدد فليتشر على الحاجة لعدة نقاط مهمة:

فتح المعابر،

ضمان التنقل الآمن للمدنيين وعمال الإغاثة،

دخول البضائع بدون قيود،

إصدار التأشيرات للموظفين،

إتاحة المساحة للعاملين في المجال الإنساني ليقوموا بدورهم،

إحياء عمل القطاع الخاص.

وقال المسؤول الأممي: "لقد طال هذا الكابوس، وكل دقيقة تأخير تجلب مزيدا من البؤس". وأضاف أن الفرصة سانحة الآن للعمل، ودعا جميع الأطراف إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار.

وحذر العاملون في المجال الإنساني من استمرار تدهور الوضع بشكل عاجل في شمال غزة. وذكروا أن العمليات العسكرية والضربات المكثفة تضرب المناطق السكنية والمباني بما يؤدي إلى ارتفاع عدد القتلى وزيادة الدمار الهائل.

ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أشار إلى مقتل أحد موظفي "منظمة أطباء بلا حدود" أمس في قصف على دير البلح أدى أيضا إلى إصابة أربعة أشخاص آخرين بجراح خطيرة عندما كان الفريق بانتظار حافلة لتقلهم إلى مستشفى تابع للمنظمة.

ويصل ذلك عدد القتلى من موظفي "منظمة أطباء بلا حدود" في غزة إلى 14 منذ بدء الصراع في 7 أكتوبر 2023.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن ما لا يقل عن 562 عامل إغاثة قد قتلوا، بعضهم أثناء تأدية واجبهم، من بينهم 376 موظفا في الأمم المتحدة.

وأفاد شركاء الأمم المتحدة بأن مئات آلاف المدنيين اليائسين عالقون في شمال غزة، لا تتوفر للكثيرين منهم سبل التنقل فيما يعانون من إرهاق النزوح المستمر.

على الصعيد الطبي، قادت منظمة الصحة العالمية مهمة لإجلاء ثلاثة أطفال مرضى حديثي ولادة من مستشفى الحلو في مدينة غزة إلى مستشفى الأقصى في دير البلح لتلقي الرعاية المنقذة للحياة. وكان من المقرر نقل رضيع رابع إلا أنه لقي حتفه هذا الصباح قبل وصول فريق الإجلاء.

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى حماية الرعاية الصحية وإتاحة وصول الإغاثة بدون عوائق إلى أنحاء غزة.