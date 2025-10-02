الأمين العام يأسف لوقوع أعمال عنف أثناء المظاهرات في المغرب

وشدد الأمين العام على أن الاحتجاجات يجب أن تتم بشكل سلمي يحترم الأرواح والممتلكات وسيادة القانون. ودعا إلى إجراء تحقيق عاجل ونزيه، بهدف تحقيق المساءلة.

وفي مؤتمره الصحفي اليومي، ردا على أسئلة الصحفيين قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأمين العام يرحب بإعلان الحكومة المغربية نيتها بالمشاركة في حوار والاستماع إلى أصوات الشباب المغربي.