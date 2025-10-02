الأمم المتحدة تدين الهجوم الإرهابي على كنيس يهودي في المملكة المتحدة

وفي بيان صادر عن المتحدث باسمه، قال أمين عام الأمم المتحدة إن دور العبادة أماكن مقدسة يلجأ إليها الناس بحثا عن السلام. وقدم الأمين العام أنطونيو غوتيريش أحر تعازيه للضحايا وأسرهم وأعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وأبدى غوتيريش تضامنه مع المجتمع اليهودي، ودعا إلى تقديم المسؤولين عن هذا الهجوم الإرهابي إلى العدالة.

وأعرب الأمين العام عن القلق البالغ بشأن تصاعد معاداة السامية في أنحاء العالم وشدد على الحاجة العاجلة لمواجهة الكراهية والتعصب بكل أشكالهما.