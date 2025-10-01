الأمم المتحدة ترحب بعودة الإنترنت في أفغانستان بعد انقطاع دام يومين

وفي المؤتمر الصحفي اليومي بنيويورك، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الانقطاع "حدث دون تفسير واضح من سلطات الأمر الواقع التابعة لحركة طالبان، ويبدو أن (خدمة الإنترنت) استؤنفت أيضا دون تفسير".

وقالت بعثة يوناما أن حركة الطيران التجاري، بالإضافة إلى رحلات الأمم المتحدة، يبدو أنها أصبحت الآن جاهزة للاستئناف بشكل طبيعي.

وكانت البعثة قد حذرت يوم أمس من العواقب الفورية وبعيدة المدى لحظر الاتصالات في أفغانستان، "بما في ذلك التأثير بشدة على عمل الأنظمة المصرفية والمالية الحيوية، وزيادة عزلة النساء والفتيات، والحد من الوصول إلى خدمات الطوارئ والرعاية الطبية، وتعطيل قطاع الطيران، والحد من إمكانية وصول الأسر المعالة إلى التحويلات المالية".

وقال السيد دوجاريك إن الحظر عطل عمل الأمم المتحدة، "بدءا من العمل الذي كلفت به بعثة الأمم المتحدة في كابول من قبل مجلس الأمن، وصولا إلى المساعدات الإنسانية الحيوية والمنقذة للحياة، وتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المتعددة العاملة في أفغانستان، بالإضافة إلى شركائها الدوليين والمحليين. ويشمل هذا العمل، تقديم مساعدة حيوية لضحايا الزلازل الأخيرة".

ورحب المتحدث باسم الأمم المتحدة برفع الحظر، وقال إن المنظمة ستواصل مراقبة التطورات عن كثب.