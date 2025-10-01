الجمعية العامة 80 بالأرقام: أطول خطاب، وعدد قليل من القائدات، وغياب 4 دول

Tweet URL

أسبوع مزدحم بالخطابات والاجتماعات رفيعة المستوى اختتم رسميا صباح يوم 29 أيلول/سبتمبر. لكن هناك العديد من الأرقام واللحظات الفارقة التي نلقي الضوء عليها فيما يلي.

الدورة 80

تتزامن الدورة الثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة مع احتفال المنظمة بالذكرى الثمانين لتأسيسها خلال عام 2025. تترأس أنالينا بيربوك هذه الدورة، التي بدأت في أيلول/سبتمبر وتستمر لمدة عام، تحت شعار "معا نحو الأفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".

بيربوك هي خامس امرأة فقط تتولى رئاسة الجمعية العامة منذ تأسيس الأمم المتحدة قبل 80 عاما.

الحاضرون: 12,296

هذا هو عدد من حضروا خلال الأسبوع رفيع المستوى، حيث تُلقى كلمات رسمية في الجمعية العامة، إلى جانب مئات الاجتماعات الأخرى التي تضم أعضاء الوفود ومسؤولي وكالات الأمم المتحدة.

المتحدثون في المناقشة العامة: 194

يشمل هذا العدد 189 ممثلا عن الدول الأعضاء، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة الجمعية أنالينا بيربوك (تُحتسب كلمات الافتتاح والختام مرة واحدة). ويشمل أيضا المراقبين الدائمين الثلاثة - فلسطين، والكرسي الرسولي، والاتحاد الأوروبي - المدعوين للتحدث إلى جانب الدول الأعضاء التي يبلغ عددها 193.

الغائبون: 4

أفغانستان، والسلفادور، وميانمار، وسيشيل.

لم تحضر أفغانستان وميانمار بسبب خلافات حول التمثيل الرسمي لحكومتيهما.

وتغيبت سيشيل بسبب تعارض جدول أعمال الجمعية مع انتخاباتها الرئاسية الوطنية.

أما السلفادور، فكتب رئيسها نجيب بوكيلي على منصة إكس مشاركا مقطع فيديو لخطاب العام الماضي قائلا: "فوّتتُ حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه المرة؛ شعرتُ أنها بلا جدوى هذا العام".

وبالنسبة لفلسطين، فقد سجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطابه عبر الفيديو بعد رفض منحه تأشيرة أمريكية لحضور اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك.

المتحدث الأول: البرازيل

وفق التقليد المتبع، تكون البرازيل أولى الدول الأعضاء التي تتحدث في المناقشة العامة (بغض النظر عن مستوى تمثيلها). بدأ هذا التقليد في الدورة العاشرة عام 1955، باستثناء عامي 1983 و1984.

هذا العام، ألقى الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا كلمة البرازيل.

UN Photo/Loey Felipe الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا متحدثا أمام المناقشة العامة للجمعية العامة في دورتها الثمانين.

المتحدث الأخير: تيمور- ليشتي

ألقى ديونيسيو دا كوستا بابو سواريس، المندوب الدائم لتيمور - ليشتي لدى الأمم المتحدة، آخر الخطابات في المناقشة العامة هذا العام يوم الاثنين 29 أيلول/سبتمبر.

UN Photo/Loey Felipe المندوب الدائم لتيمور - ليتشي لدى الأمم المتحدة، السفير ديونيسيو دا كوستا بابو سواريس يلقي كلمة بلاده في المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين.

مناصب المتحدثين

رؤساء دول: 83

نواب رؤساء: 6

ولي عهد: 1

رؤساء حكومات: 41

نواب رئيس وزراء: 4

وزراء: 45

نائب وزير: 1

رؤساء وفود: 8

النوع الاجتماعي: 168 رجلا، 24 امرأة

لا تزال مشاركة المرأة محدودة، لكنها آخذة في الازدياد. في عام 2024، تحدثت 19 امرأة قيادية، منهن 5 فقط رئيسات دول. ولكن هذا العام كانت المشاركة على النحو التالي:

8 رئيسات دول: دومينيكا، جزر مارشال، ناميبيا، مقدونيا الشمالية، بيرو، سلوفينيا، سورينام، سويسرا

نائبتان للرئيس: جنوب السودان، أوغندا

3 رئيسات حكومات: إيطاليا، بربادوس، ترينيداد وتوباغو

نائبة رئيس وزراء: ليختنشتاين

8 وزيرات: النمسا، الإكوادور، السويد، آيسلندا، رومانيا، الفلبين، الإمارات العربية المتحدة، كندا

رئيسة وفد: الدانمرك، ملاوي

أعربت عدة وفود عن دعمها لتولي امرأة منصب الأمين العام للأمم المتحدة، حتى إن تشيلي أعلنت ترشيح الرئيسة السابقة ميشيل باشيليت لهذا المنصب بعد انتهاء فترة ولاية الأمين العام الحالي.

UN Photo/Loey Felipe رئيسة وزراء بربادوس ميا أمور موتلي تلقي كلمة بلادها في المناقشة العامة للجمعية العامة في دورتها الثمانين.

أطول خطاب: الولايات المتحدة

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمدة 57 دقيقة و16 ثانية.

انتقد ترامب الأمم المتحدة وحلفاء أوروبيين، واصفا سياساتهم المتعلقة بالهجرة والطاقة بأنها مدمرة. وسلط ​​الضوء على إنجازاته في مجالات التجارة والأمن وحل النزاعات، وقال إنه نجح في تحييد التهديد النووي الإيراني.

بينما تحدد القواعد الرسمية للجمعية العامة مدة 15 دقيقة لكل متحدث، إلا أن العديد من الخطابات تستغرق وقتا أطول عمليا، في ظل مرونة رئاسة الجمعية العامة بشكل عام في هذا الشأن.

UN Photo/Loey Felipe الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي كلمة في المناقشة العامة للدورة الثمانين للجمعية العامة.

أقصر خطاب: بلجيكا

تحدث رئيس وزراء بلجيكا لمدة 6 دقائق و44 ثانية.

تطرق بارت دي ويفر إلى تحديات تواجه عمل الأمم المتحدة، لكنه أعرب عن دعمه لأجندة إصلاح الأمم المتحدة 80، مسلطا الضوء على استثمارات بلجيكا الدفاعية المتنامية، والتعاون الأوروبي الوثيق، والجهود المبذولة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية من خلال الشراكات العالمية.

اجتماعات الأمين العام: 148

عقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 148 اجتماعا ثنائيا مع قادة ومسؤولي العالم.

مازح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأمين العام بشأن غياب العلم الروسي في صورتهما، ليوضح غوتيريش أن بروتوكول الأمم المتحدة يخصص الأعلام الوطنية لرؤساء الدول، وليس لوزراء الخارجية.

UN Photo/Eskinder Debebe الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش أثناء لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

خطابات الأمين العام: 20

ألقى أمين عام الأمم المتحدة 20 خطابا خلال الأسبوع، بما في ذلك احتفالات الذكرى الثمانين، وافتتاح الجمعية العامة، والاجتماعات الأخرى رفيعة المستوى.

التغطية الإعلامية: 3300 بيان صحفي

أصدر مكتب الاتصال التابع للأمم المتحدة أكثر من 3300 تصريح صحفي (بطاقات) لصحفيين من حوالي 150 دولة.