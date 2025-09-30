الفاشر - الأطفال وكبار السن يموتون جوعا والأمم المتحدة تجدد الدعوة لرفع الحصار

وذكر مكتب أوتشا أن نقص التمويل وارتفاع تكاليف التشغيل تسببا في الإغلاق القسري للمطابخ المجتمعية، الأمر الذي حال دون حصول آلاف الأشخاص على وجبات يومية.

وفي بيان صحفي، دعت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دنيس براون، إلى رفع الحصار عن الفاشر، ووضع حد للهجمات العشوائية وإصدار أوامر واضحة لمنع العنف الجنسي والهجمات ذات الدوافع القبلية.

وقالت السيدة براون إن الأمم المتحدة تلقت تقارير عن عمليات قتل غير قانونية، وعمليات اختطاف، واحتجاز تعسفي إلى جانب هجمات عشوائية على الأسواق والمستشفيات ودور العبادة. ويصف المدنيون في الفاشر خيارات مستحيلة أمامهم، حيث يظلون محاصرين في المدينة أو يحاولون الفرار، ليواجهوا العنف والمضايقات والنهب على طول الطرق غير الآمنة.

وشددت المنسقة المقيمة على ضرورة حماية المدنيين، وضمان ممر آمن للراغبين في مغادرة المدينة. كما شددت على ضرورة أن تظل مسارات الخروج مفتوحة وآمنة ويمكن الوصول إليها – كما يتطلب المدنيون الذين يظلون في المدينة أيضا الحماية، إلى جانب الوصول إلى الغذاء والماء والإمدادات الأساسية الأخرى.

وشددت أيضا على ضرورة حماية المستجيبين المحليين وعمال الإغاثة الآخرين، الذين يخاطرون بحياتهم يوميا لتقديم المساعدة.