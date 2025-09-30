منذ 16 أيلول/سبتمبر، انقطعت أو أعيقت خدمة الإنترنت في أجزاء كثيرة من أفغانستان، كما انقطعت خدمة الإنترنت والهواتف المحمولة في العاصمة كابول وعلى مستوى البلاد في 29 أيلول/سبتمبر دون إشعار مسبق.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي عقد في نيويورك اليوم الثلاثاء، إن انقطاع خدمة الإنترنت يهدد بإلحاق "ضرر جسيم بالشعب الأفغاني، بما في ذلك تهديد الاستقرار الاقتصادي وتفاقم إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم".

وأضاف أن بعثة يوناما أشارت إلى أن لهذا الحظر عواقب فورية وبعيدة المدى، "بما في ذلك التأثير بشدة على عمل الأنظمة المصرفية والمالية الحيوية، وزيادة عزلة النساء والفتيات، والحد من الوصول إلى خدمات الطوارئ والرعاية الطبية، وتعطيل قطاع الطيران، والحد من إمكانية وصول الأسر المعالة إلى التحويلات المالية". وأكد أن الانقطاع يشكل أيضا تقييدا إضافيا للوصول إلى المعلومات وحرية التعبير في البلاد.

وفيما أشارت إلى أن أفغانستان تضررت مؤخرا بزلازل عنيفة شرقي البلاد، ذكّرت بعثة الأمم المتحدة في بيان لها بأن أنظمة الاتصالات حيوية في أوقات الكوارث. وعوضا عن انتهاكها لحقوق الإنسان والحريات، أكدت البعثة أن انقطاع الإنترنت "يعرض الأرواح للخطر".