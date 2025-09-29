جيبوتي تدعو إلى تجديد التعددية وتؤكد دعمها لاستقرار الصومال

وفي كلمته أمام المناقشة العامة للجمعية العامة، قال السيد دواله إن الدول الأعضاء، بقيادة الأمين العام أنطونيو غوتيريش، اجتمعت لاعتماد مـيثاق المستقبل، "مقتنعة بضرورة بناء عالم أفضل نكون فيه أفضل معا".

ورحب باعتماد التزام إشبيلية مؤخرا في منتدى تمويل التنمية الرابع، وقال إن الاتفاق يُمثل "خطوة مهمة في السعي إلى نظام مالي دولي أكثر إنصافا وشمولا في خدمة أهداف التنمية المستدامة".

إلا أن سفير الجيبوتي أشار إلى أن أيا من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لا يسير على الطريق الصحيح لتحقيقه بالكامل بحلول عام 2030، حيث يتزايد الجوع، ويتسع نطاق عدم المساواة، وتؤثر عواقب تغير المناخ "بشدة على البلدان التي ساهمت بأقل قدر في المشكلة".

قال إن الالتزام يبعث أملا جديدا، إذ يدعو إلى "إصلاح جذري، وحوكمة مالية أكثر شمولا، ويستجيب للتطلعات الراسخة لدول الجنوب العالمي".

وأكد أن الالتزامات الواردة فيه "يجب ألا تصبح مجرد نص في سجلات التعددية، بل يجب أن تشكل أساسا لعقد عالمي جديد، قائم على التضامن الملموس والمسؤولية والطموح المشترك".

وبالتطرق إلى الوضع في الصومال، رحب السيد دواله بالتقدم المحرز في تنفيذ الأولويات الوطنية، لكنه أعرب عن قلقه إزاء استمرار التهديد الذي تشكله "ميليشيا الشباب الإرهابية".

وأكد على الأهمية الحاسمة لضمان حصول قوات الاتحاد الأفريقي في البلاد على موارد كافية وقابلة للتنبؤ لتمكينها من الوفاء بولايتها في أفضل الظروف الممكنة. وقال إن بلاده وقّعت مؤخراً اتفاقية مع الصومال لنشر قوات جيبوتية إضافية لتعزيز جهود تحقيق الاستقرار في البلاد.

ودعا السيد دواله إلى تقديم "دعم قوي" جماعي للحكومة الصومالية لمساعدتها في جهودها في هذا الصدد، مضيفا: "لا يمكننا أن نتسامح مع استمرار هذه الميليشيات الإرهابية في حملتها القاتلة ضد المدنيين والقوات الصومالية والشركاء الدوليين، وإغلاق الممرات الإنسانية".