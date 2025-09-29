الممثل السامي لتحالف الحضارات يدين الهجوم الشنيع على كنيسة في ولاية ميشيغان الأمريكية

وفي التفاصيل، اقتحم المهاجم بشاحنته كنيسة "يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة" في بلدة غراند بلانك، وأطلق النار على المصلين المسالمين، وأضرم النار في الكنيسة، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وفي بيان صدر اليوم الاثنين، أكد وكيل الأمين العام ميغيل أنخيل موراتينوس أن دور العبادة ملاذات مقدسة يجد فيها الناس السلام، وشدد على أن مثل هذه الأعمال المروعة "تقوض المجتمع بأسره".

ودعا الممثل السامي لتحالف الحضارات إلى الوحدة في رفض الكراهية والعنف والتطرف بجميع أشكاله، وأكد مجددا التزام التحالف بتعزيز الاحترام المتبادل والوئام بين الأديان والتماسك الاجتماعي. وشدد على الحاجة الملحّة لحماية جميع المواقع الدينية والطوائف، بغض النظر عن معتقداتها أو انتماءاتها.

كما أعرب السيد موراتينوس عن خالص تعازيه لأسر الضحايا ولأهالي بلدة غراند بلانك، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.