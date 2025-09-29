مكتب حقوق الإنسان يدعو لوقف فوري للهجمات على المستشفيات في مدينة غزة

وفي بيان أصدره اليوم الاثنين، أفاد المكتب بأن الهجمات العسكرية الإسرائيلية على المستشفيات وفي محيطها تترك المدنيين المرضى والمصابين دون إمكانية الوصول إلى الرعاية المنقذة للحياة في مدينة غزة، حيث يؤدي تصاعد الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية إلى عدد لا يحصى من الضحايا.

وسجل المكتب منذ 16 أيلول/سبتمبر 2025 ما لا يقل عن 17 هجمة إسرائيلية على منشآت صحية أو في محيطها في جميع أنحاء مدينة غزة.

وبحسب المكتب، تعرض مستشفى القدس في الجزء الجنوبي الغربي من المدينة، ومستشفى الرنتيسي للأطفال في الشمال الغربي، ومركز الإغاثة الطبية في وسط المدينة لضربات مباشرة. وسجل المكتب ضربات في محيط مجمع الشفاء الطبي في غرب مدينة غزة، ومستشفى الأهلي في الجزء الشرقي، فضلا عن حوادث أخرى تم تسجيلها.

وقال المكتب الأممي إنه حتى 25 أيلول/سبتمبر، لا تزال 7 من أصل 13 مستشفى في مدينة غزة تعمل بالكاد وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، كما أن شدة القصف في محيطها تجعل الوصول الآمن إلى هذه المنشآت مستحيلا لمن يحتاجون إلى الرعاية.

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف الدمار والقتل والنزوح غير المبرر، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة المستمرة في غزة.

وضع معقد في الشمال

في هذه الأثناء، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن العمليات الإسرائيلية، بما في ذلك القصف والغارات الجوية، استمرت في جميع أنحاء القطاع، وإن تقارير أفادت باستهداف بنايات عالية (أبراج) في حي الرمال ومخيم الشاطئ وتل الهوى ومناطق أخرى حول مدينة غزة.

وأفاد المكتب بأن فرق الأمم المتحدة تعمل على إدخال المساعدات لدعم المخابز والمطابخ المجتمعية، حيث تم أمس الأحد إعداد 658,000 وجبة وتوزيعها من قبل 18 شريكا من خلال 137 مطبخا.

لكنه حذر من أن وصول العاملين في المجال الإنساني إلى شمال غزة معقد بشكل خاص، مشيرا إلى أنه في الشمال، انخفضت الوجبات اليومية من 170,000 وجبة في منتصف أيلول/سبتمبر إلى حوالي 50,000 وجبة أمس، حيث نقل الشركاء ووسعوا نطاق عملياتهم في وسط وجنوب غزة.

وقال مكتب أوتشا إن حوالي 50 فرنا جماعيا تعمل في مدينة غزة، مما يساعد حوالي 2700 أسرة على خبز عجينها مجانا.

نزوح مستمر

مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أفاد كذلك بأنه تم تسجيل ما يقرب من 6900 حالة نزوح من الشمال إلى الجنوب من خلال أربع نقاط مراقبة، مضيفا أنه بين منتصف آب/أغسطس وأمس، سُجّل ما يقرب من 453,000 حالة نزوح في جميع أنحاء قطاع غزة، ومعظمها من مدينة غزة.

وقال إن الناس يضطرون إلى البحث عن مأوى في مناطق مكتظة وتفتقر إلى الخدمات الأساسية، وإن 18% فقط من قطاع غزة لا تخضع حاليا لأوامر النزوح أو تقع داخل مناطق عسكرية.

وأشار إلى أن فرق الأمم المتحدة في جميع أنحاء غزة لا تزال تواجه الرفض والعوائق في تقديم المساعدة.

وأوضح أن نقل المياه بالشاحنات لا يزال ممنوعا، مشيرا إلى أن الشركاء في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة يقدرون أن ما يقرب من 80% من سكان محافظات غزة والوسطى وخان يونس يحصلون على المياه من الشاحنات.

وجدد المكتب دعوة السلطات الإسرائيلية إلى تسهيل العمليات الإنسانية بشكل كامل، مذكرا إسرائيل وحماس وأي جماعة مسلحة بأنه يجب عدم مهاجمة عمال الإغاثة ومركباتهم أو منعهم من الوصول إلى المناطق الحيوية على الأرض.