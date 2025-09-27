الإمارات: اخترنا نهج الحكمة وتبنينا دبلوماسية إنسانية صادقة

وأكدت نسيبة في كلمة بلادها أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين أن بلادها تبنت "دبلوماسية إنسانية صادقة تهدف لصون كرامة الأفراد في أسوأ الظروف. وسعت كذلك لتقريب وجهات النظر".

وحذرت من تفاقم العديد من الأزمات بفعل الفكر المتطرف وخطاب الكراهية والتحريض، مضيفة: "نقود الجهود للدفع قدما بأجندة التسامح والسلام والأمن إعلاءً للقيم الراسخة في مـيثاق الأمم المتحدة وكسر دوامات النزاع".

وقالت نسيبة: "لا شك بأن ما نراه اليوم في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجسد مساعي دعاة الحرب والتطرف لتقويض مسارات الحلول السلمية".

وشددت على أنه لا يمكن لأي ذريعة أن تبرر استهداف عشرات الآلاف من المدنيين ومحاصرتهم وتجويعهم وتهجيرهم قسرا أو الدفع بأطماع توسعية مرفوضة، بما في ذلك التهديد بضم الضفة الغربية. وأضافت أنه بالمثل، لا يمكن لأي حجة أن تبرر اختطاف المدنيين أو استخدامهم كأهداف للصراع. وأكدت كذلك أنه لا يمكن استغلال هذا الوضع كمبرر للاعتداء على دول المنطقة.

ورحبت بتنامي الاعترافات بدولة فلسطين، موجهة الدعوة الى بقية الدول للانضمام لهذا المسار "استثمارا في مستقبل أفضل للمنطقة".

قضية الجزر الإماراتية الثلاث

وقالت الوزيرة الإماراتية إن بلادها ما زالت تضع "قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة" - طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى - في صدارة أولوياتها الوطنية.

وأضافت أنهم مستمرون في مطالبة إيران بإنهاء احتلالها لهذه الجزر التي تعد جزءا لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات، وأن تستجيب للدعوات المتكررة لحل هذا النزاع عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى مـحكمة العدل الدولية.

وتحدثت عن الوضع في السودان مؤكدة على أهمية تحقيق وقف إطلاق نار فوري وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى أنحاء البلاد.

وقالت: "إن السلام المستدام لا يتحقق بالحلول العسكرية. ولابد من الدفع نحو عملية انتقالية في السودان تفضي إلى حكومة مدنية مستقلة لا تخضع لهيمنة أي من الأطراف المتحاربة، ولا مكان فيها للتطرف والإرهاب".

نظام دولي قادر على خدمة البشرية

السيدة نسيبة أكدت أن بلادها تنظر لمبادرة "الأمم المتحدة 80" كفرصة لتعزيز قدرات المنطقة، مع أهمية أن تتضمن هذه المبادرة رؤية مستقبلية واضحة لعملها في العقود المقبلة.

وقالت إن هذه الرؤية الاصلاحية للأمم المتحدة تنسجم مع النهج الوطني الطموح لدولة الامارات القائم على نظام دولي فاعل وعادل وقادر على خدمة البشرية والعمل الجماعي لتحقيق نتائج شاملة ومستدامة.

وأشارت كذلك إلى أنه في مجال العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حرصت الإمارات على تسخير ذلك لدعم التنمية المستدامة على مستوى العالم عبر بناء قدرات الدول في هذا المجال.

وأكدت أن بلادها تواصل استثماراتها المتنامية في العمل المناخي الدولي بما يدعم الحلول المبتكرة في هذا المجال ويعزز الطاقة النظيفة.

وقالت أيضا: "نسعى لتعزيز المشاركة الكاملة والهادفة المتساوية للمرأة بوصفها شريكا أساسيا وروح المجتمع".