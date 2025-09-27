الأمم المتحدة تدين التصعيد بين إسرائيل والحوثيين وتدعو لضبط النفس

بتاريخ 24 أيلول/سبتمبر، قصف الحوثيون إيلات بطائرة مسيرة، مما أسفر بحسب التقارير عن إصابة عشرين شخصا بجراح.

وفي تاريخ 25 أيلول/سبتمبر، شنت إسرائيل غارات جوية على صنعاء، أسفرت بدورها، وفقا لتقارير، عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل بينهم أطفال، وإصابة أكثر من 150 شخصا بجراح.

وأعرب الأمين العام عن قلقه البالغ إزاء خطورة تفاقم التصعيد في المنطقة، وذكّر كافة الأطراف بالتزاماتها بضمان احترام المدنيين وحمايتهم في جميع الأوقات، وفقا للقانون الدولي.