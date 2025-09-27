الرئيس الأوكراني: المؤسسات الدولية ضعيفة وميثاق الأمم المتحدة يجب أن يُطبق في كل مكان

في خطابه أمام المناقشة العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة، تساءل زيلينسكي: "ما الذي يمكن للسودان أو الصومال أو فلسطين أو أي شعب آخر يواجه الحرب، أن يتوقعوه من الأمم المتحدة والنظام الدولي؟ على مدى عقود، مجرد خطابات. رغم ما يحدث في غزة، تبقى الأمور بدون حل. حتى سوريا، وبعد كل التغييرات، لا يزال عليها أن تناشد العالم كي يخفف عبء الجزاءات التي تثقل كاهل اقتصادها. عليها أن تطلب، وتنتظر. إن سوريا تستحق دعما أكبر من الأسرة الدولية".

وقال إن الأوكرانيين لا يزالون يتكبدون خسائر بشرية كل أسبوع مع استمرار الحرب الروسية عليها، واتهم روسيا برفض وقف إطلاق النار واختطاف آلاف الأطفال الأوكرانيين. وتساءل متى يعودوا جميعا إلى أوكرانيا.

وأشار إلى الوضع في إسرائيل، وقال: "بعد عامين، لم يُطلق بعد سراح الرهائن. لابد من تحريرهم، ولكن ذلك لم يحدث بعد".

واتهم المؤسسات الدولية بالضعف. وقال: "حتى أن نكون جزءا من تحالف عسكري قوي، لا يعني ذلك ضمان الأمان. مؤخرا قامت مسيرات روسية باختراق المجال الجوي البولندي...أما أستونيا فكان عليها أن تدعو مجلس الأمن للاجتماع بشكل طارئ للمرة الأولى في التاريخ لأن المقاتلات الروسية دخلت بشكل متعمد مجالها الجوي. ومولدوفا تدافع عن نفسها مرة جديدة من التدخلات الروسية".

وقال إن الرد الدولي غير كاف. وأكد أن مـيثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان يجب أن ينطبقا في كل مكان.