تحديث حي من قلب الأمم المتحدة - خامس أيام المناقشة العامة

أنتم معنا هنا في أخبار الأمم المتحدة، في موقع متميز في قلب الأمم المتحدة - نوافيكم بأحدث التطورات في تحديث حي.

تبدأ المناقشة العامة في التاسعة صباحا، وتقسم إلى فترة صباحية وأخرى مسائية تبدأ في الثالثة بعد الظهر بتوقيت نيويورك. من المقرر أن يلقي 29 مسؤولا كلماتهم اليوم ( 19 في فترة الصباح و10 في فترة بعد الظهر).

البث المباشر للمناقشة العامة سيبدأ على الفيديو إلى اليسار - بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية - التاسعة صباحا.