البحرين: الصراعات لن تُحل سوى بالتفاوض، والدبلوماسية هي سبيل إنهاء الموت والدمار

وقال إن الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة تنعقد فيما يواجه العالم تحولات متسارعة وتحديات معقدة، بما فيها التوترات الجيوسياسية والنزاعات المسلحة وتغير المناخ والأزمات السياسية والاقتصادية الكبرى، وما لذلك من تداعيات إنسانية وخيمة.

وقال إن هذا الوضع يتطلب جهدا جماعيا لتعزيز التضامن الدولي وترسيخ الحوار والتفاهم واحترام القانون الدولي من أجل مستقبل أكثر إشراقا للبشرية.

وأشار إلى انتخاب البحرين بأغلبية كبيرة من أعضاء الجمعية العامة، لتنضم إلى العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للعامين المقبلين. وأكد التزام بلاده، خلال عضويتها في المجلس، بتعزيز الحوار وبناء جسور السلام وتعزيز كفاءة مجلس الأمن في مواجهة التحديات العالمية.

وشدد في كلمته في المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة على عدة محاور:

أولا الالتزام بالحلول السلمية للنزاعات، وخاصة في الشرق الأوسط. وأكد دعوة مملكة البحرين إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين والإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين والإسراع في تأمين إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام والشروع في تنفيذ الخطة العربية والإسلامية للتعافي وإعادة إعمار القطاع.

كما أكد أهمية العمل المشترك لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وتجنيبها مخاطر سباق التسلح والتصعيد العسكري. ودعا إلى عودة المفاوضات الأمريكية الإيرانية لحل الملف النووي الإيراني، بما يعزز السلم والأمن العالميين.

المحور الثاني يتناول تعزيز ثقافة السلام والتسامح والتعايش والحوار بين الأديان والثقافات، بما يتسق مع مبادئ "إعلان مملكة البحرين" بشأن حرية الدين والمعتقد. ودعا إلى إقرار اتفاقية دولية لمكافحة خطابات الكراهية الدينية والعنصرية، ومنع إساءة استخدام المنصات الرقمية للتحريض على التعصب والتطرف والإرهاب.

وقال إن المحور الثالث يتعلق برؤية مملكة البحرين بتعزيز الشراكات الاستراتيجية الدولية من أجل الأمن والسلام والازدهار.

أما المحور الرابع فيؤكد التزام البحرين بتعزيز التعاون الدولي من أجل التنمية المستدامة والتضامن الإنساني ومعالجة الفقر حول العالم.

وأشار إلى عدد من المبادرات الرائدة لتمكين الشباب مثل جائزة الملك حمد لتمكين الشباب بالشراكة مع الأمم المتحدة، وتدشين الشبكة العالمية الداعمة لتنافسية الشباب "شبكة الأمل،" وكذلك لدعم تقدم المرأة عبر إطلاق جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة.

كما تحدث عن التزام البحرين بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، من خلال الاستثمار في الطاقة النظيفة والتقنيات الخضراء.