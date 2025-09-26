أخبار الأمم المتحدة
تحديث حي من قلب الأمم المتحدة - الأسبوع رفيع المستوى

التمثال البرونزي "دعونا نحوّل السيوف إلى محاريث" للنحات يفجيني فوشيتيتش في حديقة مقر الأمم المتحدة.
UN Photo/Manuel Elías
التمثال البرونزي "دعونا نحوّل السيوف إلى محاريث" للنحات يفجيني فوشيتيتش في حديقة مقر الأمم المتحدة.

تحديث حي من قلب الأمم المتحدة - الأسبوع رفيع المستوى

شؤون الأمم المتحدة

تتواصل أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي بدأ يوم الاثنين 22 أيلول/سبتمبر. أول المتحدثين في المناقشة العامة اليوم هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يليه الرئيس الباكستاني محمد شهباز شريف، ولي تشيانغ رئيس مجلس الدولة في الصين.

أنتم معنا هنا في أخبار الأمم المتحدة، في موقع متميز في قلب الأمم المتحدة - نوافيكم بأحدث التطورات أولا بأول في تحديث حي مباشر: من كلمات رؤساء الدول والحكومات أمام الجمعية العامة، والفعاليات والمؤتمرات التي تشمل اليوم اجتماعا رفيع المستوى حول اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية.

متابعة البث المباشر للمناقشة العامة على الفيديو إلى اليسار- بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية- بدءا من التاسعة صباحا.

