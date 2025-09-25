المملكة المتحدة: ما يحدث في غزة غير إنساني ويجب إنهاؤه الآن

وفي كلمته أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة أشار لامي إلى اعتراف بلاده بدولة فلسطين هذا الأسبوع.

وقال إن الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي "يستحقان ما هو أفضل من الأعمال الشنيعة التي ارتكبتها حماس في السابع من أكتوبر والتي أفضت إلى فقدان الأبناء لوالديهم وفقدان الوالدين لأبنائهم. ويستحقان أفضل من معاناة الأسر التي تنتظر عودة أحبائها من ظروف الاحتجاز الهمجية. ويستحقان أفضل من الحكم المتشدد لحماس المنظمة الإرهابية التي يجب ألا يكون لها مستقبل في غزة. ويستحقان أفضل من منع إسرائيل للمساعدات المنقذة للحياة والمجاعة الكارثية التي أحدثها ذلك".

وأضاف أن ذلك يحدث فيما تصعد إسرائيل عمليتها العسكرية وتشرد الأسر مرة تلو الأخرى. وأكد أن إنهاء هذه الأهوال يكمن فقط في الحل الدبلوماسي المنسق لإبقاء حلم تحقيق السلام حيا.

وشدد على ضرورة منع ضم الأراضي، والنهوض بعملية للسلام، وإنهاء تلك الحرب المروعة. وأكد ضرورة "الإفراج عن الرهائن الآن، وإدخال المساعدات الآن، ووقف إطلاق النار الآن".

وتعهد بمواصلة الجهود ليتحقق ذلك، وأن تكون هناك دولتان تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن.

وقال: "نقف إلى جانب فلسطين، لأننا نؤمن بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والحقوق المتساوية وتقرير المصير وكرامة جميع الناس. ونقف إلى جانب أوكرانيا لأن علينا الدفاع عن المبادئ الجوهرية لميثاق الأمم المتحدة، السيادة، سلامة الأراضي واحترام القانون الدولي".

دعم الشعب السوداني

وأكد أيضا أن المملكة المتحدة تقف إلى جانب الشعب السوداني، إيمانا بقيم مـيثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والسعي لتحقيق السلام لجميع الرجال والنساء. وقال: "هذا صراع يُشن ضد السكان المدنيين في السودان. شُرد الملايين، ويواجه الكثيرون المجاعة. وفيما أتحدث، سقطت مدينة الفاشر التي حُوصرت لفترة طويلة، ويواجه سكانها فظائع لا يمكن وصفها".

وقال إن سكان الفاشر وجميع أنحاء السودان يحتاجون من المجتمع الدولي العمل معا وبذل جهود متجددة لتحقيق السلام والسماح بوصول المساعدات إلى من يحتاجون إليها بشدة الآن.

الأمم المتحدة وبناء عالم أفضل

قال نائب رئيس الوزراء البريطاني إن "الأمم المتحدة خير دليل على تصميمنا على بناء عالم أفضل".

وأكد أهمية المبادئ المؤسسة للأمم المتحدة وعملها وخاصة في الوقت الحالي الذي يواجه فيه العالم تحديات جديدة وناشئة.

وفيما جدد الالتزام تجاه الأمم المتحدة، أكد ضرورة مواجهة التحديات الراهنة. وقال إن المملكة المتحدة لا تدعم حقوق بلد فيما تتجاهل حقوق الدول الأخرى، "لكننا نعمل بحسم، ونضع الميثاق كبوصلة لنا".