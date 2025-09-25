غوتيريش: الأونروا قوة للاستقرار "في أكثر مناطق العالم اضطرابا" ويجب دعمها

جاء ذلك خلال اجتماع وزاري عُقد على هامش الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة يهدف إلى إعادة تأكيد دعم المجتمع الدولي القوي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) والاعتراف بدورها الذي لا غنى عنه.

أخبر السيد غوتيريش المشاركين أنه في ظل غياب حل سياسي لمحنتهم، اعتمدت أجيال من لاجئي فلسطين على الأونروا في التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية في كل من لبنان وسوريا والأردن والأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد أنها قدمت مساهمات قيّمة في التنمية وحقوق الإنسان والعمل الإنساني والسلام والأمن، بما في ذلك لإسرائيل، إلا أن القيود الشديدة التي تواجهها تجعل الوضع الراهن "غير قابل للاستمرار".

وحثّ الأمين العام الدول الأعضاء على دعم عمل الأونروا سياسيا ومواجهة "التشويه الذي تهدد أحد شرايين الحياة القليلة المتبقية للعديد من لاجئي فلسطين". كما دعا الدول الأعضاء إلى ضمان تمويل الوكالة "بشكل عاجل وكامل وعلى نحو متوقع" لتتمكن من تنفيذ ولايتها.

"بطولات لن تنسى"

وأعرب عن إعجابه العميق واحترامه وامتنانه لموظفي الأونروا في غزة، الذين قُتل أكثر من 370 منهم خلال الأحداث المأساوية الجارية، وقال: "لقد تكبد كل فرد منهم خسائر لا يمكن تصورها. دُمرت منازل ومجتمعات. مُحيت عائلات بأكملها من الوجود. ومع ذلك، وبطريقة ما، وفي مواجهة هذا الرعب المستمر، فإنهم صامدون".

وأكد أن خدمة موظفي الأونروا الشجاعة والمخلصة لشعب غزة "تُلهم العالم، ولن ننسى بطولتهم أبدا".

