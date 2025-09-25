تحديث حي - الأسبوع رفيع المستوى: المناقشة العامة، الصحة، الذكاء الاصطناعي، دعم الأونروا
شؤون الأمم المتحدة
تتواصل أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة. اليوم الثالث للمناقشة العامة، يشهد كلمات مزيد من رؤساء الدول والحكومات، منها فلسطين، اليمن، ليبيا والسودان. وتعقد فعاليات رفيعة حول الأمراض غير السارية والصحة النفسية، الذكاء الاصطناعي، واجتماع وزاري حول وكالة الأونروا.
أنتم معنا هنا في أخبار الأمم المتحدة، في موقع متميز في قلب الأمم المتحدة - نوافيكم بأحدث التطورات أولا بأول في تحديث حي مباشر: من كلمات رؤساء الدول والحكومات أمام الجمعية العامة، والمؤتمرات رفيعة المستوى حول الأولويات التي تؤثر بشكل مباشر على حياتكم.
متابعة البث المباشر للمناقشة العامة على الفيديو إلى اليسار- بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية- بدءا من التاسعة صباحا.