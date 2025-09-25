الأمم المتحدة تؤكد استعدادها للتعاون مع السلطات الأمريكية في أحداث وقعت أثناء زيارة الرئيس ترامب

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، في بيان صحفي، إن الأمين العام أبلغ البعثة الأمريكية بأنه أمر بالفعل بإجراء تحقيق شامل في تلك الأحداث، وبأن المنظمة مستعدة للتعاون بشفافية تامة مع السلطات الأمريكية المعنية في هذا الأمر لتحديد ما الذي تسبب في هذه الحوادث التي تشير إليها الولايات المتحدة.

وكان المتحدث الأممي ستيفان دوجاريك قد أرسل يوم الثلاثاء بيانا ردا على أسئلة الصحفيين بشأن "حادثة السلم الكهربائي المتعلقة بالرئيس ترامب والسيدة الأولى".

وقال دوجاريك إن مصورا من الوفد الأمريكي صعد على السلم وكان وجهه متجها إلى أسفل السلم المتحرك ليوثق وصول الرئيس ترامب، وإنه من المحتمل أن يكون المصور قد تسبب في تشغيل وظيفة الأمان في السلم بدون قصد مما أدى إلى توقفه المفاجئ أثناء صعود الرئيس ترامب وعقيلته.