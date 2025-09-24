الكويت: وقوف العالم معنا قبل 35 عاما، من أبرز قصص نجاح الأمم المتحدة

وقال: "وقف على هذا المنبر في 27 سبتمبر 1990 أمير دولة الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه حاملا رسالة شعب أحب السلام وعمل من أجله، وتعرضت أرضه للغزو. وقد عبر الحضور في هذه القاعة عن تأييدهم ومساندتهم لرسالة هذا الشعب، شعب الكويت المسالم وقضيته العادلة في لحظة راسخة في ذاكرة كل مواطن كويتي جسدت الموقف الدولي المؤيد لتحرير دولة الكويت من العدوان العراقي الغاشم وإعادة الشرعية لأهلها."

وقال إن مجلس الأمن أثبت آنذاك قدرته على الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين.

وفي كلمته ذكـّر بالقضية الإنسانية لدولة الكويت "التي لا تزال تشغل أذهان الشعب الكويتي" وهي مصير الأسرى والمفقودين الأبرياء والأرشيف الوطني الذي "يمثل الذاكرة المؤسسية المفقودة لدولة الكويت منذ أكثر من ثلاثة عقود من الزمن".

ورحب باعتماد مجلس الأمن القرار 2792 بالإجماع، والذي نص على تعيين ممثل أممي رفيع المستوى لمتابعة تلك الملفات على وجه الخصوص.

وشدد على ضرورة أن تُسخر ولاية هذا الممثل الأممي رفيع المستوى لإنهاء هذه الملفات العالقة بشكل عادل ونهائي، بما يتسق مع التطلعات المشروعة لدولة الكويت والمجتمع الدولي. وقال إن ذلك "سيسهم في تعزيز مناخ التعاون المشترك بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيق".

تطبيق القانون الدولي

ولي عهد الكويت أكد على ضرورة احترام القانون الدولي بدون انتقائية. وقال: "تدين دولة الكويت مجددا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وتدعو إلى إنهائه بشكل فوري والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل".

وأعرب عن الشكر للمؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا. وأبدى تطلعه إلى البناء على ما توج به المؤتمر من زخم سياسي.

وأكد التزام الكويت الثابت بدعم وكالة الأونروا إدراكا منها للدور المحوري والمهم الذي تضطلع به لتأمين الاحتياجات الأساسية للملايين من لاجئي فلسطين. وجدد الرفض القاطع "لسياسة الاستيطان والتهجير القسري التي تنتهجها القوة القائمة بالاحتلال".