المغرب يدعو إلى تعزيز التضامن والعمل متعدد الأطراف

وفي كلمته أمام المناقشة العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار أخنوش إلى الالتزام الثابت للعاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، وقال إن المغرب يدعو إلى تعبئة أكبر للمجتمع الدولي لإخراج المنطقة من الدوامة المظلمة التي تنزلق فيها.

وشدد على ضرورة أن يرتكز التحرك على أربع أولويات هي الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات لوضع حد نهائي للحرب، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والضفة الغربية دون عوائق أو شروط، وتعزيز الدور الحيوي لوكالة الأونروا، وتنفيذ خريطة الطريق الواضحة والشاملة لإعادة الإعمار التي اعتمدتها القمة العربية الاستثنائية - تحت قيادة السلطة الفلسطينية وبإشراف عربي ودولي مشترك.

وأكد إيمان المغرب بأن حل الدولتين هو السبيل الأوحد لإرساء سلام دائم وشامل في الشرق الأوسط. وجدد التأكيد على ضرورة فتح آفاق حل سياسي ذي مصداقية ووضع جدول زمني دقيق بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد التزام المغرب الثابت بالدفاع عن الأماكن المقدسة، خاصة المسجد الأقصى. كما أعرب عن تضامن بلاده مع قطر وسوريا ولبنان إزاء "الاعتداءات التي تتعرض لها أراضي هذه الدول الشقيقة من طرف إسرائيل".

كما دعا إلى حلول سلمية للأزمات في ليبيا واليمن والسودان والصومال عبر التوافق والحوار، لترتكز الحلول على احترام سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية بعيدا عن التدخلات الأجنبية.