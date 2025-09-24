الأمم المتحدة: لا يمكن ترك مصير البشرية للخوارزميات

وقال غوتيريش إن الذكاء الاصطناعي لم يعد أفقا بعيدا، بل هو هنا، يغير الحياة اليومية والفضاء المعلوماتي والاقتصاد العالمي بسرعة مذهلة.

وشدد على ضرورة أن يخدم الابتكار الإنسانية، لا أن يقوّضها، مشيرا إلى أن الجمعية العامة أنشأت الشهر الماضي فريقا علميا دوليا مستقلا معنيا بالذكاء الاصطناعي، وحوارا عالميا سنويا حول حوكمة الذكاء الاصطناعي.

وأكد أن هذا يمثل اعترافا بقوة الأمم المتحدة الفريدة في الجمع بين الأطراف، مبينا أن هذه المبادرات تهدف معا إلى ربط العلم بالسياسة والممارسة؛ ومنح كل بلد مقعدا على طاولة النقاش؛ وتقليل التشرذم.

وحث كافة الدول الأعضاء على ترشيح خبراء بارزين ومتنوعين ودعم خبرات الفريق واستقلاليته وتوازنه الإقليمي، مع توفير الموارد اللازمة للتقييمات العلمية في الوقت المناسب. كما دعا الحكومات وأصحاب المصلحة إلى المشاركة الكاملة في الحوار العالمي، ووضع معايير عالمية شاملة وقائمة على حقوق الإنسان.

أربع أولويات

ركز الأمين العام في إحاطته على أربع أولويات:

أولها ضرورة أن نضمن السيطرة البشرية على استخدام القوة.

وقال في هذا الصدد: "لا يمكن ترك مصير البشرية للخوارزميات. يجب أن يحتفظ البشر دائما بالسلطة على القرارات المتعلقة بالحياة والموت. يجب على المجلس والدول الأعضاء ضمان أن الاستخدام العسكري للذكاء الاصطناعي يظل في امتثال كامل للقانون الدولي ومـيثاق الأمم المتحدة".

وجدد غوتيريش دعوته لحظر أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل التي تعمل دون سيطرة بشرية، بهدف إبرام صك ملزم قانونا بحلول العام المقبل.

ثانيا، ضرورة بناء أطر تنظيمية عالمية متماسكة.

وهنا، رحب بمبادرة "الذكاء الاصطناعي المسؤول في المجال العسكري". وقالت إن الجمعية العامة اعتمدت قرارا في كانون الأول/ديسمبر الماضي بشأن الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري وآثاره على السلام والأمن الدوليين.

وبناء على ذلك، قال الأمين العام إنه قدم تقريرا إلى الجمعية العامة يوصي الدول باتخاذ خطوات ملموسة لبدء عملية مخصصة وشاملة لمعالجة هذه القضية.

ثالثا، يجب أن نحمي سلامة المعلومات في حالات النزاع وانعدام الأمن.

دعا الأمين العام الحكومات والمنصات ووسائل الإعلام والمجتمع المدني إلى التعاون للكشف عن الخداع الناتج عن الذكاء الاصطناعي وردعه، بدءًا من حملات التضليل والتزييف العميق التي تستهدف عمليات السلام والوصول الإنساني والانتخابات. وأكد الحاجة إلى ضمانات منهجية لمنع أنظمة الذكاء الاصطناعي من نشر المعلومات المضللة وإثارة العنف.

رابعا وأخيرا، يجب علينا سد فجوة القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي.

يمكن للتكنولوجيا أن تسرع التنمية المستدامة، وتعزز الاستقرار والسلام، وفقا للأمين العام، مؤكدا على ضرورة أن نوفر مساحة لجميع الدول لتشكيل مستقبلنا في مجال الذكاء الاصطناعي.

يمكنكم مشاهدة الاجتماع الكامل على الفيديو أدناه، بالترجمة الفورية إلى العربية.