الأمم المتحدة: كلما طالت الحرب في أوكرانيا، ازدادت عواقبها تدميرا

وفي إحاطته أمام اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في أوكرانيا عقد اليوم الثلاثاء، قال غوتيريش إنه "كلما طالت هذه الحرب، ازدادت عواقبها تدميرا على الجميع".

ولفت إلى أنه منذ شباط/فبراير الماضي - وهي ذكرى مرور ثلاث سنوات على شن روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا - "شهدنا انخراطا دبلوماسيا مكثفا، لكننا شهدنا أيضا تصاعدا في القتال في جميع أنحاء أوكرانيا، وفي بعض الأحيان، داخل الاتحاد الروسي".

وأشار إلى أن الأشهر الماضية شهدت بعضا من أعلى أعداد الضحايا المدنيين منذ بدء الحرب.

وحذر من أن الضربات المكثفة على البنية التحتية للطاقة تهدد بإغراق الملايين في الظلام والبرد وهم يواجهون شتاء رابعا في ظلام الحرب.

وقال إن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية محظورة بموجب القانون الدولي، "ويجب أن تتوقف الآن".

تقدم بطيء للغاية

أمين عام الأمم المتحدة قال إن الجهود الدبلوماسية رفيعة المستوى الأخيرة تستحق التقدير، مشيدا بالتفاني والإرادة السياسية التي أظهرتها الولايات المتحدة وغيرها من الجهات الساعية إلى إيجاد حلول دبلوماسية.

ورحب بالمحادثات المباشرة بين الوفدين الأوكراني والروسي في إسطنبول، والتي أدت إلى عودة مئات أسرى الحرب.

لكن غوتيريش نبه إلى أن "التقدم نحو وقف إطلاق النار الملح والتسوية السلمية الدائمة لا يزال بطيئا للغاية. كل يوم من القتال المستمر يقوض فرص نجاح الدبلوماسية ويزيد من مخاطر التصعيد".

وأكد أن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم جميع الجهود الهادفة لإنهاء هذه الحرب، وبناء مستقبل ينعم فيه الجميع بالكرامة والأمن والسلام.