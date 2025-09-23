قطر: الاعترافات بدولة فلسطين تثبت أن العنف لا ينجح في تصفية قضية عادلة

وفي كلمته في المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحدث الشيخ تميم عن الهجوم الذي وقع مطلع هذا الشهر واستهدف اجتماعا للوفد المفاوض لحركة حماس في الدوحة، والذي وصفه بأنه "فعلة شنعاء صنعها إرهاب دولة".

وقال: "خلافا لادعاء رئيس حكومة إسرائيل، لا يدخل هذا العدوان ضمن حق مزعوم في ملاحقة الإرهابيين أينما كانوا، بل هو اعتداء على دولة وساطة صانعة سلام كرست دبلوماسيتها لحل الصراعات بالطرق السلمية".

وأضاف: "ليست إسرائيل دولة ديمقراطية في محيط معادٍ كما يدعي قادتها، بل هي في الحقيقة معادية لمحيطها، وضالعة في بناء نظام فصل عنصري وفي حرب إبادة".

وقال إنهم يثمنون دور الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، مؤكدا أن هذه الاعترافات تكتسب أهمية معنوية، "إذ تبعث برسالة مفادها أن العنف والمزيد من العنف لا ينجح في تصفية قضية عادلة مثل قضية فلسطين".

مرحلة جديدة في سوريا

وعن سوريا، قال أمير دولة قطر إن البلاد "تشهد منذ أواخر العام الماضي مرحلة جديدة نأمل أن تكون بداية مسار نحو تحقيق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية وسيادة القانون، وذلك بعد أن طويت صفحة قاتمة من تاريخ وطنهم".

ودعا المجتمع الدولي إلى استغلال الفرصة المتاحة حاليا للوقوف إلى جانب سوريا لتجاوز هذه المرحلة الانتقالية بنجاح.

وأعرب عن ثقته في قدرة الشعب السوري على التغلب على مصاعب المرحلة الانتقالية، ونبذ الطائفية بأشكالها كافة، والعنف وعناصر الشقاق الأخرى، ورفض التدخل الخارجي، لا سيما "المحاولات الإسرائيلية لتقسيم سوريا".

لبنان والسودان

وتحدث أمير قطر عن الوضع في لبنان وتحديدا التطورات الإيجابية التي تمثلت في انتخاب الرئيس العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية، وتعيين الدكتور نواف سلام رئيسا للحكومة، "مما يشكل خطوة هامة نحو استقرار الأوضاع في البلاد".

وأكد مواصلة بلاده الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه ومؤسساته ودعم الجيش اللبناني، وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وعن السودان، قال إن شعب السودان ما زال يعاني من أزمة إنسانية غير مسبوقة نتيجة استمرار العنف، داعيا جميع الأطراف إلى إعلاء المصلحة الوطنية العليا والانخراط في حوار شامل يقود إلى سلام مستدام، ويحفظ وحدة السودان واستقلاله وسيادته، ويحقق تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار والتنمية.

احتضان الفعاليات الكبرى

وتحدث عن احتضان عاصمة بلاده للفعاليات الكبرى السياسية والاقتصادية والرياضية.

وأشار إلى القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تعقد في الفترة ما بين 4-6 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتطرق كذلك إلى تقديم بلاده ملف الترشح لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036، "إيمانا بأن الرياضة ليست مجرد منافسة، بل جسر يربط بين الشعوب، ومنصة لترسيخ قيم السلام والتفاهم".