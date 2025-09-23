رئيس تركيا عن الحرب في غزة: كل من يلتزم الصمت شريك في هذه الوحشية

وفي خطابه في المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال أردوغان إنه على مدار الثلاثة والعشرين شهرا الماضية، "قُتل طفل على يد إسرائيل في غزة في كل ساعة. هذه ليست مجرد أرقام، فكل واحد منهم إنسان".

وأعرب عن أسفه لغياب رئيس دولة فلسطين محمود عباس عن اجتماعات الأمم المتحدة، في وقت تتزايد فيه الاعترافات بدولة فلسطين من قبل عدد متزايد من الدول.

وعرض صورا تظهر كيف تبدو الحياة في غزة بما فيها صورة لطفل مصاب بسوء التغذية وفقد إحدى يديه، متسائلا: "أي ضمير بشري يمكن أن يتحمل هذا؟"

وقال إن "هذه ليست حربا على الإرهاب، بل هي احتلال، وتهجير، ونفي، وإبادة جماعية، وتدمير شامل للحياة. سياسة تُمارس بذريعة أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر".

وأشار إلى أن الهجوم على قطر أظهر أن القيادة الإسرائيلية فقدت السيطرة تماما، محذرا من أنه "ليس جيران إسرائيل فحسب، بل جميع دول الشرق الأوسط عرضة لتهديدات الحكومة الإسرائيلية".

وجدد الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن، مضيفا أن "كل من يلتزم الصمت شريك في هذه الوحشية".

وناشد قادة الدول والحكومات قائلا: "اليوم هو يوم الوقوف إلى جانب الفلسطينيين المضطهدين، وإلى جانب الإنسانية".

قضايا المنطقة

وعن سوريا، قال الرئيس التركي إن السوريين والسوريات فتحوا أبواب مرحلة جديدا، مضيفا أن "الشعب السوري الذي ناضل ضد نظام متعطش للدماء، سيتمكن أيضا من المضي بالنصر الذي حققه بتكلفة باهظة إلى مكانه الصحيح".

وأكد أن بلاده ستدعم بكل قوة رؤية سوريا واحدة وموحدة خالية من أي شكل من أشكال الإرهاب؛ سوريا حرة يسودها الأمن والأمان.

كما تحدث عن إيران معربا عن أمله في أن تُحل القضية النووية مع إيران دبلوماسيا في أقرب وقت ممكن، مضيفا: "لا ينبغي أن ننسى أن منطقتنا لا تحتمل أزمة أخرى".

وشدد كذلك على أن استقرار وأمن وازدهار العراق يعد أمرا بالغ الأهمية لرفاهية المنطقة.

بناء عالم أكثر عدلا

وتحدث أردوغان عن العنصرية وكراهية الأجانب، وكراهية الإسلام قائلا إنها وصلت إلى مستويات مرتفعة.

وقال إن "مكافحة هذه التوجهات التي تهدد التعايش الثقافي بشكل مباشر أصبحت واجبا أساسيا على البشرية".

وأعرب عن الدعم لمبادرة الأمم المتحدة 80 لجعل المنظمة أكثر فعالية وكفاءة.

وأضاف الرئيس التركي: "سنواصل الدعوة إلى أن العالم أكبر من خمسة (الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن) إلى أن يتسنى إنشاء نظام يكون فيه الصالحون أقوياء، لا الأقوياء أخيارا. واجبنا ليس التخلي عن النظام، بل إصلاحه وإعادته إلى العمل دون شك".