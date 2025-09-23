تحديث حي من الأمم المتحدة: اليوم الأول للمناقشة العامة وكل ما تحتاجون معرفته عن الفعاليات
شؤون الأمم المتحدة
تنطلق اليوم بالمقر الدائم للأمم المتحدة أعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. خلال هذا الأسبوع تُعقد فعاليات رفيعة المستوى ومتفردة تضم كافة الشخصيات من قادة ومجتمع مدني، من منظمات نسائية وشبابية.
أنتم هنا - في هذا المقال - في موقع مميز تطلعون من خلاله على كافة التطورات أولا بأول من قلب الأمم المتحدة، نوافيكم بتحديث حي للاجتماعات الرسمية وما وراء الكواليس.
يمكنكم متابعة البث المباشر لكلمات قادة العالم، بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية على الفيديو على اليسار.
في هذا التحديث استعرضنا لكم:
- خطاب الأمين العام حول عمل الأمم المتحدة.
- افتتاح رئيسة الجمعية العامة للمناقشة العامة السنوية رفيعة المستوى.
- مقتطفات من كلمات الولايات المتحدة، الأردن، قطر، تركيا، فرنسا، لبنان، العراق، المغرب، سورينام، بيرو، سلوفينيا، جنوب أفريقيا.
- حوار مع رئيسة لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة.
- فعاليات الركن الإعلامي لأهداف التنمية المستدامة، ومنها حدوث مجاعتين في آن واحد للمرة الأولى في التاريخ: غزة والسودان.
- اجتماع رفيع المستوى بمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية.
- إطلاق خطة لتعزيز دعم الصحة النفسية في الأزمات الإنسانية.