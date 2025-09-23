تحديث حي من الأمم المتحدة: اليوم الأول للمناقشة العامة وكل ما تحتاجون معرفته عن الفعاليات

أنتم هنا - في هذا المقال - في موقع مميز تطلعون من خلاله على كافة التطورات أولا بأول من قلب الأمم المتحدة، نوافيكم بتحديث حي للاجتماعات الرسمية وما وراء الكواليس.

يمكنكم متابعة البث المباشر لكلمات قادة العالم، بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية على الفيديو على اليسار.

في هذا التحديث استعرضنا لكم: