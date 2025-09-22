غزة: استمرار الأعمال العدائية يعيق جهود مكافحة سوء التغذية

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت يوم الجمعة وفاة 162 شخصا، بينهم 32 طفلا، بسبب الجوع وسوء التغذية منذ تأكيد المجاعة في المحافظة في 22 آب/أغسطس.

وفي ظل استمرار العمليات الإسرائيلية في جميع أنحاء القطاع والنقص الحاد في الرعاية الطبية، دعت الوزارة سكان غزة إلى التبرع بالدم، فيما أفاد الدفاع المدني الفلسطيني بأنه نفذ أكثر من 50 مهمة إنقاذ خلال الأيام العشرة الماضية.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، حيث شدد على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات، "وألا يكونوا هدفا أبدا ... أو يستخدموا أبدا كدرع للعمليات العسكرية".

وفي هذه الأثناء، يفرض العدد المتزايد من الأشخاص الذين ينتقلون جنوبا في القطاع ضغطا متزايدا على الخدمات المتاحة في خان يونس ودير البلح، اللتين تشهدان "ظروفا مزرية". ووصف دوجاريك المشهد قائلا: "يقول شركاؤنا إن الناس محشورون في خيام على طول الشاطئ، ومحشورون في المدارس والملاجئ، وينامون في العراء على أنقاض المباني والمنازل المدمرة. ورغم أن منظمات الإغاثة مثقلة بالمهام، فإننا نواصل خدمة المحتاجين قدر الإمكان".

مؤتمر حل الدولتين

في سياق الأسبوع رفيع المستوى في نيويورك، من المتوقع أن يلقي الأمين العام أنطونيو غوتيريش كلمة مساء اليوم في مؤتمر رفيع المستوى حول تطبيق حل الدولتين برعاية فرنسية سعودية مشتركة. ومن المتوقع أن يرحب غوتيريش بالإجراءات التي تتخذها العديد من الدول الأعضاء لحشد الدعم لحل الدولتين، "بما في ذلك التعهدات بالاعتراف بدولة فلسطين"، وأن يؤكد على ضرورة تجديد الالتزام بهذا الحل قبل فوات الأوان.

كما سيؤكد أن إقامة الدولة للفلسطينيين "حق وليست مكافأة، وأن حرمانهم من إقامة الدولة سيكون بمثابة هدية للمتطرفين في كل مكان"، وفقا للمتحدث باسمه.

وردا على أسئلة الصحفيين، قال السيد دوجاريك إن الأمين العام كان واضحا في دعوته حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وإعادة إحياء حل الدولتين. وحول تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية، قال السيد دوجاريك: "أعتقد أنه يتعين علينا أن نكون مصممين على تحقيق الهدف الذي نسعى إليه، ولا يمكننا أن نسمح للتهديدات والترهيب بتشتيت انتباهنا".