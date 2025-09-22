السودان - اليونيسف تدين هجوما على مسجد في شمال دارفور أودى بحياة 11 طفلا على الأقل

تعرّض المسجد الواقع والمنازل المجاورة للهجوم قبل ثلاثة أيام، مما أسفر عن مقتل 11 طفلا على الأقل تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عاما، وإصابة عدد كبير من الأطفال.

وفي بيان صدر اليوم الاثنين، قالت السيدة راسل إن أطفال الفاشر معرضون لحصار مستمر منذ أكثر من 500 يوم من قبل قوات الدعم السريع، مما يقوض فرص حصولهم على الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية، وقد "أُجبروا على مشاهدة أهوال لا ينبغي لأي طفل أن يراها".

وأشارت إلى أن طائرة مسيرة ضربت يوم أمس صهريج مياه تدعمه اليونيسف أثناء نقله المياه النظيفة إلى 8500 نازح ومريض في المستشفيات - وهو الهجوم الثالث من نوعه في المنطقة خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وشددت على أن مثل هذه الهجمات تقطع المياه الصالحة للشرب عن الأسر في وقت تتزايد فيه حالات سوء التغذية والأمراض بين الأطفال.

ودعت المديرة التنفيذية لليونيسف جميع أطراف النزاع إلى إنهاء الهجمات على دور الأطفال ومدارسهم وأماكن عبادتهم، المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني. وقالت: "حياة الأطفال معرضة للخطر، ولا يمكن التسامح مع الإفلات من العقاب. يجب إجراء تحقيق سريع وشامل في هذه الفظائع، ويجب محاسبة المسؤولين عنها بالكامل".

وأكدت السيدة راسل على حق كل طفل في الأمان، وأعلنت مجددا وقوف اليونيسف إلى جانب أطفال الفاشر والسودان، قائلة: "لن نتهاون في المطالبة بحمايتهم وإسماع أصواتهم حتى ينتهي العنف".