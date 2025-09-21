الأمم المتحدة في عامها الـ 80 تستلهم إرث داغ همرشولد: شجاعة، نزاهة، والتزام بالسلام

كلمة غوتيريش جاءت خلال فعالية وضع إكليل من الزهور في المقر الدائم بنيويورك تكريما لذكرى داغ همرشولد، قائلا إننا نجتمع بالتزامن مع احتفال الأمم المتحدة بعيدها الثمانين، لتكريم أحد أكثر المهندسين شجاعة في تاريخها.

تم تعيين همرشولد أمينا عاما للأمم المتحدة عام 1953، عن عمر يناهز 47 عاما، وما زال حتى الآن أصغر شخص تولى أعلى منصب في الأمم المتحدة على الإطلاق.

في 18 أيلول/سبتمبر 1961، خلال فترة ولايته الثانية، لقي حتفه في حادث تحطم طائرة بينما كان في طريقه للتفاوض على وقف إطلاق النار في الكونغو.

الأمين العام أنطونيو غوتيريش قال إن داغ همرشولد "كان قائدا ذا قدرة ونزاهة وقناعة استثنائية. كان رجلا ذا التزام راسخ برؤية وقيم منظمتنا. إننا نكرّم اليوم ذكراه، وذكرى موظفي الأمم المتحدة الذين لقوا حتفهم معه". وأكد أن عائلاتهم تستحق السلام الذي يمكن أن توفره الحقيقة.

وأشار إلى أن رئيس قضاة تنزانيا الأسبق، محمد شاندي عثمان قدم تقريرا العام الماضي عن تحقيقاته في ملابسات وفاة داغ همرشولد وأعضاء المجموعة المرافقة له. "وعلى الرغم من أن الدول قد كشفت عن معلومات جديدة، فإنه من المحتمل أن تكون هناك معلومات أخرى ذات صلة لم تُتَح بعد".

وأوضح غوتيريش أنه طلب من القاضي عثمان شاندي أن يواصل عمله، على أن يقدم تقريرا في مثل هذا الوقت من العام المقبل، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده لدعمه، بما في ذلك من خلال الانخراط مع الدول الأعضاء. وحث كافة الأطراف على الكشف عن كل المعلومات ذات الصلة التي بحوزتهم. وقال: "يجب ألا نتوقف أبدا عن البحث عن الحقيقة".

الأمين العام قال إن داغ همرشولد كان واضح الرؤية في إخلاصه للتعاون الدولي، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة، رغم العقود الثمانية من التحديات والتحولات، ما زالت تقف رمزا للتعاون والهدف المشترك، مستلهما كلمات همرشولد: "تعلم العيش معا دون حرب سيظل تحديا مؤلما ومستمرّا".

وأشار الأمين العام إلى أن همرشولد لم يتجنب هذه الحقيقة، بل واجهها بالصبر والعزم والأمل.