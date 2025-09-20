الأمم المتحدة تنعى أربعة من حفظة السلام قضوا في حادث مأساوي بأفريقيا الوسطى
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن حزن عميق إزاء الحادث المأساوي الذي وقع في 16 أيلول/سبتمبر، وأدى إلى وفاة أربعة من حفظة السلام العاملين ضمن وحدة الشرطة المُشَكّلة التابعة لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا)، بينما لا يزال أحد الأفراد في عداد المفقودين.
كما أصيب اثنان آخران عندما سقطت ناقلة جنود مدرعة كانت تقلهم في نهر أومبيلا-مبوكو، أثناء توجههم من بانغي إلى بامباري بعد عملية روتينية للتزويد بالإمداد.
وأعرب الأمين العام - في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه - عن خالص تعازيه لأسر حفظة السلام الذين قضوا، وكذلك لحكومة وشعب جمهورية الكونغو، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
كما عبر عن تضامنه مع بعثة مينوسكا خلال هذا الوقت العصيب، وعن امتنانه لسلطات وشعب جمهورية أفريقيا الوسطى، وكذلك للغواصين من الكاميرون، لانضمامهم إلى مينوسكا في عملية الإنقاذ.
وأشاد الأمين العام بتفاني حفظة السلام الأمميين الذين يواصلون خدمتهم في أشد البيئات صعوبة، وأكد من جديد تقديره الثابت لالتزام وتضحيات الرجال والنساء الذين يخدمون في بعثة مينوسكا من أجل قضية السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى.