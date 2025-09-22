تغطية شاملة: مؤتمر تسوية قضية فلسطين وتحقيق حل الدولتين

في هذا المقال قدمنا لكم تغطية حية للمؤتمر أثناء انعقاده (التفاصيل أدناه).

يمكنكم مشاهدة الاجتماع، بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية على الفيديو الموجود على اليسار.

خلال المؤتمر دعا لأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إعادة الالتزام بحل الدولتين قبل فوات الأوان.

وقال إن قيام الدولة الفلسطينية حق وليس مكافأة، وإن رفض ذلك سيكون هدية للمتطرفين في كل مكان.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو الرئيس المشارك للمؤتمر، أعلن اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية، وأعلنت دول أخرى المثل، منها بروكسل وأندورا وموناكو ومالطا.

وأكدت بلدان أخرى اعترافها بدولة فلسطين، عشية المؤتمر، منها المملكة المتحدة وأستراليا وكندا والبرتغال.