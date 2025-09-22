تغطية شاملة: مؤتمر تسوية قضية فلسطين وتحقيق حل الدولتين
السلم والأمن
برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، وبمشاركة رؤساء دول وحكومات استؤنف في مقر الأمم المتحدة بنيويورك المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتحقيق حل الدولتين. خلال المؤتمر اعترفت عدد من الدول بدولة فلسطين وأكدت بلدان أخرى الاعتراف بالدولة الفلسطينية الذي أعلنته عشية المؤتمر.
المؤتمر كان يهدف إلى التأكيد على الإجماع الدولي حول التسوية السلمية للقضية، وتحفيز العمل الدولي الحاسم والمنسق والمحدد بإطار زمني نحو تنفيد حل الدولتين.
في هذا المقال قدمنا لكم تغطية حية للمؤتمر أثناء انعقاده (التفاصيل أدناه).
خلال المؤتمر دعا لأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إعادة الالتزام بحل الدولتين قبل فوات الأوان.
وقال إن قيام الدولة الفلسطينية حق وليس مكافأة، وإن رفض ذلك سيكون هدية للمتطرفين في كل مكان.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو الرئيس المشارك للمؤتمر، أعلن اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية، وأعلنت دول أخرى المثل، منها بروكسل وأندورا وموناكو ومالطا.
وأكدت بلدان أخرى اعترافها بدولة فلسطين، عشية المؤتمر، منها المملكة المتحدة وأستراليا وكندا والبرتغال.