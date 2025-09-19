ترحيب أممي بدخول اتفاق تاريخي حول التنوع البحري البيولوجي حيز التنفيذ

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بهذا الإنجاز التاريخي" من أجل المحيطات والتعددية.

وفي بيان صحفي قال غوتيريش إن الدول حولت - خلال عامين - التزاماتها إلى عمل لتؤكد على يمكن تحقيقه عندما تتحد الأمم من أجل الصالح العام.

يغطي الاتفاق أكثر من ثلثي المحيط، ويضع قواعد ملزمة للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري واستخدامه بشكل مستدام، وتقاسم المنافع بشكل أكثر عدلا، وإنشاء مناطق محمية، والنهوض بالعلم وبناء القدرات.

وفي ظل ما وصفها الأمين العام بأزمة الكوكب الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث، قال إن هذا الاتفاق يمثل شريان حياة للمحيطات والبشرية.

وأشاد غوتيريش بجميع الدول التي صادقت على الاتفاق. وحث جميع الدول على الانضمام إليها دون تأخير، ودعا كل الشركاء إلى دعم تنفيذه السريع والكامل.

وأكد أن صحة المحيطات من صحة البشرية.