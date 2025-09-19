اليونيسيف: مسلحون سرقوا أغذية علاجية مخصصة للأطفال الجوعى في مدينة غزة

وفي تفاصيل الحادثة، استولى مسلحون على أربع شاحنات خارج مقر اليونيسف يوم أمس الخميس، وسرقوا أغذية علاجية جاهزة للاستخدام مخصصة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد والشديد، قبل إطلاق سراح السائقين.

وأفادت اليونيسف بأن السرقة حرمت ما لا يقل عن 2700 طفل من علاجات منقذة للحياة، "وهي إمدادات حيوية في وقت أُعلنت فيه المجاعة في شمال غزة، وتزيد العملية العسكرية المستمرة من النزوح، وتتفاقم الآثار المدمرة على الأطفال".

وأكدت اليونيسف أن الأطفال "هم من يتحملون العبء الأكبر" للأوضاع في غزة، وشددت على أن وقف إطلاق النار بشكل مستدام أمر ضروري "لتهيئة بيئة لا تقع فيها مثل هذه الحوادث، ولوصول المساعدات إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها بأمان وسرعة وفعالية".

