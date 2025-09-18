مجلس الأمن يفشل في اعتماد قرار يطالب بوقف الحرب في غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة الفيتو

ورغم تصويت الأعضاء الأربعة عشر لصالح مشروع القرار، لم يتمكن مجلس الأمن من اعتماده بسبب "التصويت السلبي من أحد الأعضاء دائمي العضوية" كما أعلن رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي في إشارة إلى الولايات المتحدة.

مشروع القرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، تحترمه جميع الأطراف. وأشار المجلس في مشروع القرار إلى مطالبته بالإفراج عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس وغيرها من الجماعات فورا ودون شروط بطريقة تحفظ كرامتهم.

مشروع القرار - الذي قدمته الدول العشر غير دائمة العضوية في مجلس الأمن - طالب حكومة إسرائيل بأن ترفع فورا ودون شروط جميع القيود المفروضة على دخول المعونة الإنسانية إلى غزة وتضمن توزيعها - بشكل آمن ودون عوائق - على السكان المحتاجين لهذه المساعدة، ولا سيما من قِبل الأمم المتحدة والشركاء في مجال العمل الإنساني.

في هذا المقال الإخباري تغطية حية حول الاجتماع الذي حمل رقم 10,000 في قائمة اجتماعات مجلس الأمن منذ إنشائه. يمكنكم مشاهدة الاجتماع، بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية على الفيديو أدناه.