اليوم الدولي للسلام: غوتيريش يدعو لإسكات أصوات الأسلحة وبناء الجسور

تحيي الأمم المتحدة اليوم الدولي للسلام سنويا في21 أيلول/سبتمبر 2025. ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار: "اعملوا الآن من أجل عالم يسوده السلام".

وقال الأمين العام في رسالته إن عالمنا الذي تمزقه الحروب ينادي من أجل السلام، قائلا إن اليوم الدولي للسلام هذا العام يدعو كل واحد منا إلى أن يضيف صوته إلى هذا النداء. "فوسط قسوة الحروب وإذلالها، يشهد العالم كله إزهاقا للأرواح ودمارا للطفولة وإهدارا لكرامة الإنسان الأساسية".

وتابع قائلا: "نرى الصراعات تتفشى. والقانون الدولي يُضرب به عرض الحائط، وأعدادا غير مسبوقة من الناس تُجبر على الفرار من بيوتها. إن كل ما يريدونه هو السلام".

الأمين العام أكد أن السلام أمر يهم الجميع، منبها إلى أن آثار الحروب لها تداعيات في العالم كله. ودعا إلى إسكات أصوات الأسلحة وإنهاء المعاناة وبناء الجسور. وجلب الاستقرار والازدهار. وشدد غوتيريش على أن التنمية المستدامة تدعم السلام – "فتسعة من البلدان العشرة الأشد مكابدةً في مجال التنمية تعاني من الصراعات".

الأمين العام دعا أيضا في رسالته إلى ضرورة قمع آفات العنصرية ونزع الإنسانية عن الناس والمعلومات المغلوطة التي تذكي نيران الصراعات. "وعوضا عن ذلك، يجب أن نتحدث بلغة الاحترام، وأن نفتح قلوبنا للآخرين. وأن نستخدم نفوذنا للدفع باتجاه السلام. فحيثما يوجد سلام، يكون هناك أمل. إذ يلتئم شمل العائلات، وتعيد المجتمعات بناء نفسها، ويتعلم الأطفال ويلعبون. علينا العمل الآن من أجل السلام".

ما الذي تفعله الأمم المتحدة لتحقيق السلام؟

تبذل الأمم المتحدة — عبر لجنتها لبناء السلام، التي تُحيي في عام 2025 الذكرى العشرين لإنشائها — جهودا ترمي إلى معالجة الفقر والتمييز واللامساواة والظلم، بوصفها دوافع كامنة تؤجّج العنف.

كما تدعم الأمم المتحدة — عبر أهدافها السبعة عشر للتنمية المستدامة — مساعي الدول إلى تعزيز الازدهار، ورفع مستويات الصحة والمعيشة، ووضع حدّ لجميع أشكال التمييز والظلم.

كذلك يعمل أفراد حفظ السلام في بيئات شديدة القسوة محفوفة بالمخاطر، ويبثّون فينا الإلهام ويدعوننا إلى التحرّك.

وفي ميثاق المستقبل الذي اعتُمد العام الماضي، تعهّدت الأمم المتحدة بالتصدي للتحديات والفرص الناشئة — في ميادين مثل العلم والابتكار — وبمساندة المشاركة الفاعلة للأجيال المقبلة.