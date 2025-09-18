مع حلول موعد نهائي حددته الجمعية العامة لإسرائيل، دعوة أممية للضغط من أجل إنهاء الاحتلال

وأضاف المكتب، على موقع إكس: "بدلا من ذلك، نشهد مزيدا من المذابح وتدمير البنية التحتية والنزوح القسري للفلسطينيين وترسيخ ضم الأراضي".

وشدد مكتب حقوق الإنسان على ضرورة أن تعمل الدول الآن لإنهاء انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، والضغط على إسرائيل للانسحاب فورا وبشكل كامل من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي رأي استشاري صدر في تموز/يوليو 2024، خلصت مـحكمة العدل الدولية إلى أن وجود إسرائيل المستمر في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني وأن عليها التزاما بإنهاء وجودها غير القانوني "في أسرع وقت ممكن".

جاء ذلك بناء على طلب الجمعية العامة من المحكمة إصدار فتوى حول التبعات القانونية لسياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.