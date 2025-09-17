الأمم المتحدة: الوضع في غزة يتدهور وأوامر النزوح لا تعفي من حماية المدنيين

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن الجيش الإسرائيلي أصدر اليوم الأربعاء أمرا للسكان بمغادرة مدينة غزة خلال الـ 48 ساعة القادمة والتحرك جنوبا عبر ممر مؤقت على طريق صلاح الدين، الذي يمتد عبر وسط قطاع غزة.

وفقا للمكتب الأممي، يستمر آلاف الأشخاص في الفرار في خضم الأعمال العدائية النشطة وازدحام الطرق، فيما يعاني الناس من الجوع والأطفال مصدومون. خلال يومي الاثنين والثلاثاء، سجل شركاء الأمم المتحدة الذين يراقبون حركة الناس في غزة ما يقرب من 40,000 حالة نزوح نحو الجنوب.

ومنذ منتصف آب/أغسطس وحتى يوم أمس الثلاثاء، تم تسجيل حوالي 200,000 حالة نزوح، مع اضطرار العديد من النساء والأطفال وكبار السن إلى السير لساعات.

وذكر مكتب أوتشا أن وزارة الصحة في غزة أبلغته بأن مستشفى الرنتيسي للأطفال في مدينة غزة قد تضرر عقب تعرضه لضربات متعددة ليلة أمس الثلاثاء. وكان هناك 80 مريضا في المنشأة، بينهم 12 طفلا ورضيعا في العناية المركزة. واضطر نصف المرضى ومقدمي الرعاية لهم إلى الفرار، تحت القصف، بحثا عن "أمان بعيد المنال"، وفقا لمكتب أوتشا.

النساء يلدن في الشوارع

وفي الوقت نفسه، حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من أن الهجوم الإسرائيلي على غزة يجبر النساء على الولادة في الشوارع، دون مستشفيات أو أطباء أو مياه نظيفة. ويقول الصندوق إن 23,000 امرأة يعشن دون رعاية، ويولد حوالي 15 طفلا كل أسبوع دون أي مساعدة طبية.

وقد أفاد شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني بأنه منذ انهيار وقف إطلاق النار في آذار/مارس، تضررت 80 نقطة طبية ومركز رعاية صحية أولية تقدم خدمات صحة جنسية وإنجابية للمرضى، وخرج 65 منها عن الخدمة.

انقطاع كامل لخدمة الإنترنت

على صعيد ذي صلة، أفادت شركة الاتصالات الفلسطينية اليوم بانقطاع كامل لخدمة الإنترنت في جميع أنحاء مدينة غزة والشمال الأمر الذي يحول دون إمكانية السكان والعاملين في المجال الإنساني من الحصول على معلومات حيوية.

وقد أنشأ شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني ثلاث نقاط دعم في المناطق التي تستقبل النازحين في جنوب غزة لمساعدة الأطفال المنفصلين عن ذويهم، والأيتام، والمصابين. وأفادوا بأن القصف العنيف على مدينة غزة يفاقم معاناة الناس وخاصة الأطفال.

ويوم أمس الثلاثاء، تم إلغاء أو رفض حركتين إنسانيتين لجمع شحنات غذائية من المعابر المؤدية إلى غزة. وقد تم تسهيل مهام أخرى لكنها واجهت عوائق على الأرض. ولا يزال معبر زيكيم مغلقا لليوم الخامس على التوالي، وفقا لمكتب أوتشا.