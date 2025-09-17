السودان - مسؤول أممي يرحب بإحراز تقدم نحو التوصل إلى هدنة إنسانية

وفي منشور على موقع إكس أكد توم فليتشر استعداد الأمم المتحدة للعمل، مشددا على أهمية ضمان الوصول الإنساني الآمن بدون عوائق لتوفير المساعدات المنقذة للحياة للمحتاجين إليها في السودان.

يشار إلى أن البيان المشترك الصادر عن المجموعة الرباعية والذي نشره وكيل الأمين العام على صفحته في موقع إكس - ينص على مجموعة من المبادئ فيما يتعلق بإنهاء النزاع في السودان:

أولا: سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه ضرورية للسلام والاستقرار.

ثانيا: ما من حل عسكري للنزاع، والوضع الراهن يسبب معاناة ومخاطر غير مقبولة للسلام والأمن.

ثالثا: يجب على جميع أطراف النزاع تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق في جميع أنحاء السودان وعبر جميع الطرق الضرورية، وحماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي والتزاماتهم بموجب إعلان جدة، والامتناع عن الهجمات الجوية والبرية العشوائية على البنية التحتية المدنية.

رابعا: مستقبل الحكم في السودان يعود للشعب السوداني ليقرره من خلال عملية انتقال شاملة وشفافة، لا يتحكم فيها أي طرف متحارب.

وفي هذا الصدد، دعا الوزراء إلى هدنة إنسانية أولية لمدة 3 أشهر، بهدف السماح بالدخول السريع للمساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء السودان، على أن تفضي فورا إلى وقف دائم لإطلاق النار. بعد ذلك، ينبغي إطلاق عملية انتقالية شاملة وشفافة - كما جاء في البيان - تُختتم في غضون 9 أشهر، لتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو تأسيس حكومة مدنية مستقلة، تتمتع بشرعية واسعة ومساءلة.

خامسا: الدعم العسكري الخارجي لأطراف النزاع في السودان يخدم تصعيد النزاع وإطالته ويساهم في عدم الاستقرار الإقليمي. وبناء عليه، فإن إنهاء الدعم العسكري الخارجي ضروري لإنهاء النزاع.

كما التزم وزراء مجموعة الرباعية بعدد من التعهدات فيما يتعلق بانخراطهم المستقبلي لدعم حل سلمي من بينها بذل كافة الجهود لدعم تسوية تفاوضية للنزاع بمشاركة فاعلة من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والضغط على كافة أطراف النزاع لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

وأكد الوزراء أيضا التزامهم باستعادة السلام وإنهاء معاناة الشعب السوداني، فضلا عن استعدادهم للعمل بالتعاون مع الدول والمؤسسات الأفريقية والعربية، والأمم المتحدة، والشركاء الدوليين لتحقيق هذه الغايات.

المبعوث الشخصي للأمين العام يختتم لقاءات في نيروبي وبورتسودان

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، رمطان لعمامرة اختتم زيارته إلى بورتسودان، التي أعقبت مشاورات في نيروبي مع جهات كينية وسودانية.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي، أفاد ستيفان دوجاريك بأنه في كل من السودان ونيروبي، أجرى لعمامرة لقاءات بناءة للغاية مع مختلف الجهات السودانية المعنية.

وأضاف أنه في بورتسودان، أجرى المبعوث الشخصي محادثات مع رئيس الوزراء كامل إدريس وأعضاء حكومته، كما التقى بالجهات الفاعلة السياسية المدنية، وممثلي المجتمع المدني والجماعات النسائية، وأعضاء السلك الدبلوماسي في بورتسودان.

وقال دوجاريك: "تشكل هذه الزيارة جزءا من الجهود المبذولة لإرساء الأساس المعقد اللازم لدعم عملية سلام شاملة يمكن أن تفضي إلى حل مستدام يحفظ سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه".

وأوضح المتحدث الأممي أن لعمامرة - في جميع اجتماعاته - شجع بشدة جميع الأطراف على الانخراط في حوار شامل وجامع يهدف إلى المضي قدما في خطوات ملموسة نحو سودان سلمي وموحد.